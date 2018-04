Zwei der drei Angeklagten haben ihre Beteiligung an einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Oberneuland gestanden. Dass sie im Gefängnis landen, steht praktisch seit Prozessbeginn fest. Die Frage ist lediglich, für wie lange. Geht es nach dem Staatsanwalt, lautete die Antwort: acht Jahre und zehn Monate für den einen, sieben Jahre und sechs Monate für den anderen Täter. Vom dritten Mann, der seit Dezember auf der Anklagebank im Landgericht sitzt, gibt es kein Geständnis. Doch auch ihn will der Staatsanwalt hinter Gittern sehen. Eine „lückenlose Indizienkette“ beweise die Tatbeteiligung des 22-Jährigen, sagte der Anklagevertreter am Montagnachmittag. Und plädierte für eine Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten.

Der Angeklagte und sein Verteidiger vor dem Landgericht. (Christina Kuhaupt)

67 und 89 Jahre alt waren die Opfer des Raubüberfalls im Mai vergangenen Jahres. Frühmorgens klingelte ein vermeintlicher Paketbote an der Tür ihres Hauses. Die Frau öffnete und wurde sofort zurückgedrängt. Während der Täter ihr ein Messer an den Hals hielt und sie zu Boden drückte, drang ein zweiter Mann ins Haus ein. Gemeinsam zwangen sie das Ehepaar, den Tresor zu öffnen, ihnen Bargeld, Kreditkarten sowie Schmuck auszuhändigen. Dann sperrten sie die Senioren in den Keller und verschwanden unerkannt. Ihr Komplize wartete unweit des Hauses in einem Wagen.

Zur Aufklärung dieses Tatherganges trugen zwei der Angeklagten mit ihren Geständnissen bei. Und dabei nach Auffassung des Staatsanwaltes auch zur Überführung des dritten Mannes, ohne ihn direkt zu nennen. So sagten zum Beispiel beide aus, dass ihr Mittäter die Nacht vor dem Raubüberfall in der Wohnung des einen Angeklagten verbracht habe. Hierzu passt das zweite Puzzlestück in der Indizienkette – ein WhatsApp-Chat, in dem ein Bruder des dritten Angeklagten nach dem 22-Jährigen suchte. Dieser Chat lasse keinen Zweifel daran, dass der 22-Jährige der Übernachtungsgast bei dem Mitangeklagten gewesen sei, erklärte der Staatsanwalt.

All dies wiederum werde durch die Aussage eines Zeugen in einem parallel laufenden Verfahren in Oldenburg bestätigt, bei dem es um einen anderen Raubüberfall ging, an dem der Angeklagte aus Bremen ebenfalls beteiligt gewesen sein soll. Diese Zeugenaussage belaste den 22-Jährigen schwer, argumentierte der Staatsanwalt und kam zu dem Fazit, dass es zur Mittäterschaft des 22-Jährigen an dem Raubüberfall in Oberneuland schlicht keine Alternativen gebe.

Chat als Beweis

Ein zweiter Angeklagter. (Christina Kuhaupt)

Dass der Anklagevertreter anschließend beim Strafmaß vor allem beim dritten Mann ordentlich hinlangte, liegt zum einen an der Schwere der Tat. Überfallen, in Todesangst versetzt, gefesselt und eingesperrt wurde ein älteres Ehepaar. Beide nicht gesund, besonders der 89-Jährige sehr gebrechlich. Diese Punkte trafen zwar auch auf die anderen Angeklagten zu, aber der 22-Jährige soll es gewesen sein, der der Frau das Messer an die Kehle hielt, der versuchte, ihr einen Knebel in den Mund zu schieben. Zum anderen habe es bei ihm keinerlei strafmildernde Umstände gegeben. Er sei bereits einschlägig vorbestraft – wegen Raubes und Körperverletzung – und zudem Bewährungsversager. Gerade drei Monate vor der Tat war er auf Bewährung entlassen worden.

Die Geständnisse der beiden anderen Angeklagten würdigte der Staatsanwalt zwar, redete allerdings auch hier Tacheles. Das Geständnis des 27-Jährigen, der als Fahrer fungiert hatte, sei spät und unvollständig gekommen. Zudem habe er seine direkte Beteiligung an dem Raub geleugnet, indem er angab, lediglich von einem Einbruch ausgegangen zu sein. Dem schenkte der Anklagevertreter keinen Glauben und forderte acht Jahre und zehn Monate.

Etwas besser kam der dritte Angeklagte davon. Dessen Geständnis sei zwar auch darauf zurückzuführen, dass er durch DNA-Spuren ohnehin in erheblichem Maß überführt gewesen sei, trotzdem habe er deutlich zur Aufklärung der Tat beigetragen. Sieben Jahre und sechs Monate Haft lautete deshalb die Forderung des Staatsanwaltes.

Raub, um Mutter zu helfen

Auch der dritte Angeklagte verdeckt sein Gesicht im Gerichtssaal. (Christina Kuhaupt)

Das Wort haben nun die Verteidiger. Ihre Plädoyers stehen am nächsten Verhandlungstag auf der Tagesordnung. Einen Vorgeschmack darauf gab es allerdings schon am Montag. Bevor der Prozess nach fast acht Stunden Sitzungsdauer unterbrochen wurde, kamen die beiden Anwälte des 27-jährigen Fahrers bereits zu Wort. Ihr Mandant sei bei den konkreten Absprachen für den Raub nicht dabei gewesen, habe den auch niemals gewollt, sondern vielmehr bis zuletzt darauf gehofft, dass es bei einem Einbruch bleibe.

Weder von der Maskierung als Paketbote noch von der Pistole, die einer der anderen Täter bei sich trug, habe der 27-Jährige gewusst. Das Messer habe er zwar gesehen, so die Anwälte, aber das hätte auch als Einbruchwerkzeug dienen können. Und dass er überhaupt bei der Tat dabei war, habe allein daran gelegen, dass er dringend Geld benötigt habe, um seiner Mutter zu helfen.

Der Prozess wird am Montag, 29. Juni, fortgesetzt. Die Urteile sollen am Donnerstag, 2. Juli, fallen.