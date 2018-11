Die Polizei sucht nach diesem Mann. (FR)

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach dem Dieb in einem Münzgeschäft. Der Mann hatte aus dem Laden im Fedelhören (Ostertor) Krügerrand-Goldmünzen im Wert von einigen tausend Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Montag weiter berichtete, hatte er sich dort am 6. November nachmittags Münzen zeigen lassen. Unvermittelt griff er nach drei Münzen und verschwand damit in Richtung Präsident-Kennedy-Platz.

Der Dieb soll ungefähr 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, rötliche Haare und eine blasse Haut haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Mütze, ein schwarzes Hemd und eine olivfarbene Jacke. Wer den Mann auf dem Foto kennt, wird gebeten, den Kriminaldauerdienst informieren (Telefon 362 38 88).

Auch wer Hinweise auf den Täter geben kann oder etwas über den Verbleib der Beute weiß, solle sich melden, bittet die Polizei. Sie warnt zugleich vor dem Ankauf von Münzen, wenn deren Herkunft nicht bekannt ist: „Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.“ (wk)