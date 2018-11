Musikstars, spannende Gespräche auf der Bühne und Kinderspaß – der WESER-KURIER feiert Geburtstag. Das Fest beginnt am Sonnabend, 19. September, um 10 Uhr in der Langenstraße. Die Nachbarn gratulieren mit Aktionen und Verlosungen. Vor dem Pressehaus laden Redakteure aus allen Ressorts zu Diskussionsrunden auf eine Bühne. Eingebettet in die „Maritime Woche an der Weser“ präsentiert der Verlag Newcomer wie Joris und Sébo, ehe der Tag mit einem Geburtstagsfeuerwerk ausklingt.

Vor 70 Jahren, im von den Alliierten besetzten Nachkriegsdeutschland, war der WESER-KURIER eine der ersten neu gegründeten Zeitungen. Vier Seiten für 20 Pfennig – so erschien die erste Ausgabe am 19. September 1945. Das Druckhaus produzierte zweimal wöchentlich 150 000 Exemplare. Die Inhalte wurden zunächst von der US-Militärregierung kontrolliert. Ab 1949 erschien die Zeitung werktäglich, die Redakteure berichteten unabhängig. So trug der WESER-KURIER zum Aufbau einer neuen, politisch unabhängigen Nachkriegspresse bei. Die Redakteure des WESER-KURIER beleuchteten das Tun der Machthabenden. Sie deckten Missstände auf und blickten hinter die Kulissen. Unter anderem berichtete die Zeitung über ein Bombenattentat, die Pleite der Borgward-Werke, Vetternwirtschaft im Umweltressort, den korrupten Chef der Gesundheit Nord Wolfgang Tissen und die Umtriebe rechtsradikaler Hooligans im Bremer Weserstadion. Themen waren aber auch der Besuch Elvis Presleys 1958 in Bremerhaven und der Jubel über den Doppeltriumph von Werder Bremen im Jahr 2004. Nachzulesen ist das in einer Sonderausgabe des WESER-KURIER, die am Freitag, 18. September, erscheint.

104 Seiten

„Auf 104 Seiten stellen wir Menschen vor, die mit der Zeitung zu tun haben: Abonnenten, preisgekrönte Journalisten, Karikaturisten und Fußballspieler des SV Werder“, sagt Stefan Dammann, der für die Ausgabe verantwortlich ist. „Der Leser erfährt in Text und Bild, wie wir beim WESER-KURIER arbeiten, er lernt unsere Korrespondenten kennen und das Druckhaus.“ Nicht fehlen darf der Blick in die Zukunft: Wie kann der Verlag die Zeitung noch besser machen lautet eine Frage.

Am Sonnabendvormittag beginnt die Feier. Das Kinderlieder-Duo Matt & Basti unterhält die Jüngsten, während die Eltern den Talkrunden auf der Bühne vor dem Pressehaus lauschen können. Ab 11.15 Uhr diskutiert zum Beispiel der Ehrenpräsident des SV Werder Bremen, Klaus-Dieter Fischer, mit Sportdirektor Rouven Schröder und WK-Sportchef Marc Hagedorn darüber, was nach der Rückkehr von Claudio Pizarro für den SV Werder Bremen möglich ist.

Die Regionalredaktionen stellen das Weyher Theater vor und schicken Schauspieler Bernd Maas als Störtebeker vorbei. Lokalchef Arno Schupp moderiert ab 13 Uhr den Talk „Wohnungsbau. Was kann Bremen leisten? Was muss Bremen leisten?“, zu dem unter anderem Bausenator Joachim Lohse eingeladen ist.

Chefredakteur Moritz Döbler diskutiert knapp zwei Stunden später mit Bremens Bürgermeister Carsten Sieling über die Zukunft Bremens, ehe er den Karikaturisten Til Mette als Gast begrüßt und mit ihm über die Bedeutung der politischen Karikatur nach dem Anschlag auf die französische Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo spricht. Til Mette signiert anschließend im Kundenzentrum des Pressehauses ausgewählte Karikaturen.

Varietékünstler und Musiker bringen die Gäste zwischendurch in Feierlaune: Sebastian Matt vom GOP präsentiert skurrile Comedy. Ein Seemann namens Nagelritz singt Texte von Ringelnatz. Auf der Bühne am Martinianleger unterhält das Trio Royal mit Swing, Schlager und Popmusik. Unter anderem Boogie-Man Emanuel Jahreis, Rapper Blowm, Soul-Künstler Sebó und Liedermacher Jean Luke rocken die Bühne. Höhepunkt wird ab 20.30 Uhr das einstündige Konzert von Newcomer Joris sein, dessen Single „Herz über Kopf“ die Charts stürmt. Der Eintritt ist frei.

Die Feier endet ab 21.40 Uhr mit einem bunten Feuerwerk über der Weser.