Die Touristik-Zentrale vermeldet einen Zuwachs von 2,2 Prozent. (dpa)

Die Hotelbranche in Bremen boomt. Das jedenfalls legen die neuen Übernachtungszahlen nahe, die die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) auf Grundlage von Angaben des Statistischen Landesamts veröffentlicht hat. Danach ist die Zahl der Ankünfte in der Stadt Bremen von Januar bis Juni 2016 auf 498 430 Personen „erneut“ gestiegen, diesmal um 1,7 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Dem entspricht der Anstieg der Übernachtungen: Weil jeder Gast im Schnitt 1,9 Nächte blieb, summierte sich deren Zahl im ersten Halbjahr auf 943 471 – ein Zuwachs von 2,2 Prozent oder 20 000 Übernachtungen. Ein Positivtrend, der sich auch im Land Bremen widerspiegelt. Im ersten Halbjahr kletterte die Zahl der Ankünfte auf 594 717 (plus 2,4 Prozent) und die der Übernachtungen auf 1 134 476 (plus 3,4 Prozent). „Das ist mehr als im Bundesdurchschnitt“, heißt es vonseiten der BTZ unter Hinweis auf die Zuwachsrate von drei Prozentpunkten in Gesamtdeutschland.

Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte

Die Touristik-Zentrale sieht in den neuen Zahlen die Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Tatsächlich spricht alles dafür, wenn man sich die Daten seit 2003 vor Augen führt. Damals lag die Zahl der Übernachtungen bei 1 282 077, dagegen 2015 bei 2 374 748. Entsprechend groß die Genugtuung auf Regierungsebene.

„Wir freuen uns sehr, dass Bremen in diesem wichtigen Wirtschaftssegment erneut wachsen konnte“, sagt Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). Eine Freude, die man in den fünf Bremer Häusern des Atlantic Hotels teilt. „Den Anstieg der Übernachtungszahlen merken wir auch in unseren Belegungsraten“, sagt Viktoria Rathjen, Teamassistentin der Geschäftsführung.

Rückgang im Umfeld der Messeveranstaltungen

Doch nicht überall herrscht eitel Sonnenschein. Bei stichprobenartigen Anfragen in anderen Hotelbetrieben ist von Euphorie wenig zu spüren, teils sind sogar massive Klagen zu hören. Besonders drastisch fällt die Bilanz des B & B-Hotels in Findorff aus. Von einem der „schlechtesten Jahresanfänge seit Bestehen des Hotels“ spricht Geschäftsführer Falk Op Hey. Ein starker Rückgang sei vor allem im Umfeld der Messeveranstaltungen zu verzeichnen.

„Die Firmen halten sich spürbar zurück. Wir haben weniger Geschäftskunden als im Vorjahr.“ Bei großen Veranstaltungen seien so gut wie keine Vorbuchungen mehr zu verzeichnen, es kämen fast nur noch Tagesgäste. Zwar bestätigt Op Hey einen starken Zuwachs bei Touristen. Allerdings blieben die meist nur für eine Nacht. Eine plausible Erklärung für die ernüchternden Zahlen hat er nicht. „Wir haben nichts verändert.“ Für den B & B-Geschäftsführer geht es jetzt darum, den Verlust des ersten Halbjahres 2016 in den Herbstmonaten auszugleichen. Dabei setzt er auf Zugpferde wie den Freimarkt.

Kaum besser klingt, was Ingrid Bölts zu sagen hat. Von einem Aufschwung habe sie nichts bemerkt, sagt die Chefin des gleichnamigen Hotels am Park. „Im Gegenteil, wir mussten mit den Preisen auf 65 Euro pro Nacht runtergehen, um überhaupt ein paar Gäste ins Haus zu bekommen.“ Kein leichter Stand für das kleine Hotel in Schwachhausen mit seinen 23 Betten in 16 Zimmern. Da hätten es die großen Übernachtungsstätten leichter, so Bölts. „Da fährt schon mal ein großer Bus vor und dann stimmen die Zahlen wieder.“

Bettenkapazitäten um zwei Prozent gestiegen

Auch im Hotel 7Things nahe der Universität verzeichnet man keine steigenden Übernachtungszahlen. „Wir haben ungefähr genauso viele Gäste wie im Vorjahr“, sagt Betriebsleiter Ole Bergmann. Ein Zuwachs sei nicht zu erkennen. Für Bergmann indes kein Grund, sich Sorgen zu machen. Sein Haus sei gut ausgelastet. „Da ist es immer schwierig, das Vorjahr zu toppen.“

Einigermaßen zurückhaltend bewertet Ulrich Straten die frohe Kunde der Touristik-Zentrale. Die Zahlen seien sicher „sehr schön“ für den Touristikstandort Bremen, sagt der Inhaber des 80 Betten-Hotels Residence in Schwachhausen. Doch man müsse die Erfolgszahlen in Relation zu den gestiegenen Bettenkapazitäten in Bremen sehen. „Und die sind in den letzten Jahren um mehr als zwei Prozent gestiegen.“ Die Folge: Im eigenen Haus hat Straten im verflossenen Halbjahr „eher weniger Gäste“ gezählt.

Und was sagt die Touristik-Zentrale dazu? Die bleibt gelassen. Und weist darauf hin, dass sich die Erfolgsmeldung auf Zahlen stützt, die von den Beherbergungsbetrieben an das Statistische Landesamt weitergeleitet werden. Dass die eigene Wahrnehmung davon abweichen kann, will BTZ-Sprecherin Maike Lucas gar nicht bestreiten. Dennoch will sie an den Zahlen nicht rütteln lassen. „Wir interpretieren nicht, wir geben einfach nur weiter, was uns die Statistiker liefern.“

Tempo des Zuwachses verlangsamt

Doch natürlich gibt es auch Deutungsspielraum. Zum Beispiel, was die Zahl der angebotenen Betten angeht. Denn deren Zahl ist in der Stadt Bremen von 2007 bis 2014 konstant angestiegen: von 7628 auf 10 588. Eine Entwicklung, die erst im vergangenen Jahr zum Stillstand gekommen ist, als das Statistische Landesamt 10 489 Betten zählte.

Das schlug sich natürlich auch in der Auslastung nieder: 2015 lag die bei 45 Prozent, im ersten Halbjahr 2016 sogar nur bei 43,7 Prozent. Freilich bedeuten weniger Betten nicht automatisch eine bessere Auslastung. Das zeigen die Zahlen von 2003, als 7653 Betten nur zu 39,7 Prozent belegt waren.

Richtig zwar, dass die absoluten Übernachtungszahlen in der Stadt Bremen 2015 einen neuen Rekordstand von 1 993 683 erreicht haben und für 2016 ein neuerlicher Anstieg auf 2 037 544 prognostiziert wird. Doch das Tempo des Zuwachses hat sich zuletzt spürbar verlangsamt. In der Stadt Bremen lag es 2014 noch bei zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr – das relativiert die aktuellen 2,2 Prozent.