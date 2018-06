An der Oberschule Findorff könnte künftig der Gebrauch von Smartphones außerhalb der Unterrichtsstunden offiziell erlaubt sein.

Ein Leben ohne Handy können sich die meisten Jugendlichen nicht vorstellen. In der Schule sollen die Geräte aber oft ausgeschaltet bleiben. (dpa)

Vielleicht dürfen die Geräte auch nur zu bestimmten Zeiten und in gewissen Zonen genutzt werden. Oder sie bleiben weiterhin konsequent vom Schulgelände verbannt. Schülerschaft, Eltern und Kollegium diskutieren zurzeit intensiv über den Umgang mit den digitalen Medien und werden gemeinsam Regeln aushandeln, mit denen sich alle Beteiligten einverstanden erklären. Wie diese aussehen, werden die kommenden Wochen zeigen. Bildungssenatorin Claudia Bogedan traut den Oberschülern jedenfalls eine verantwortungsbewusste und differenzierte Haltung zu.

Dies sagte die Senatorin beim Projektauftakt in Findorff. Mit ihrem Satz, Handyverbote seien „von gestern“, habe sie vor einigen Monaten für kontroverse Diskussionen gesorgt, sagte die Senatorin, und betonte, sie habe ein großes Interesse daran, die Schüler vor den Risiken von Internet und sozialen Medien zu schützen. Sie halte die Stärkung der Medienkompetenz und die Verständigung auf gemeinsame Regeln jedoch für wirksamer als Verbote.

Wie der partizipatorische Prozess praktisch durchgeführt werden soll, erklärte Medienpädagoge Markus Gerstmann vom Servicebureau Jugendinformation (SBJ). In den kommenden Wochen werden in allen Klassen Workshops durchgeführt, die von den Schulsozialpädagogen und externen Medienpädagogen der Bremischen Landesmedienanstalt (Brema), des SBJ und des Lidice-Hauses begleitet werden. Das demokratisch entwickelte Verhandlungsergebnis, das am 6. März vorgestellt werden soll, werde nicht nur stadtweit mit Interesse erwartet, vermutet Brema-Direktorin Cornelia Holsten. Sie sei davon überzeugt, „dass dieses Projekt deutschlandweit ein Vorbild sein kann".