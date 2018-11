Der Mann gilt als Bedrohung. „Er ist brandgefährlich“, heißt es aus Sicherheitskreisen. René Marc S., 34 Jahre alt und vor seiner Zeit im Gefängnis einer der maßgeblichen Strippenzieher im Netzwerk der gewaltbereiten islamistischen Szene in Europa.

Polizisten sichern die Durchsuchung der Moschee des Kultur- und Familienvereins in Gröpelingen. Zwei Frauen, voll verschleiert, beobachten die Aktion.

S. saß seine Strafe in der JVA Oslebshausen ab, zwei Jahre lang ist er dort nach Angaben der Anstaltsleitung ein zunächst mustergültiger Gefangener gewesen. Doch nun gibt es offenbar Indizien, dass er aus dem Gefängnis heraus seine alten Aktivitäten wieder aufgenommen hat. S. ist deshalb in der vergangenen Woche zur JVA nach Oldenburg verlegt worden. Er sitzt in einer Zelle im Hochsicherheitstrakt.

„Unsere Einschätzung der Gefahrenlage hat sich verändert“, begründet der Bremer JVA-Leiter Carsten Bauer den Umzug des Gefangenen. Ein Punkt dabei, so Bauer: Das Verbot des salafistischen Kultur- und Familienvereins (KuF) in Gröpelingen. S. ist einer der Gründer und hatte zuletzt wohl wieder intensiven Kontakt zu den Mitgliedern. Vor drei Wochen hatten die Sicherheitsbehörden nach einer Verfügung von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Moschee des Vereins aufgelöst und 17 Wohnungen durchsucht. An der Aktion waren über 200 Beamte beteiligt.

„Wir nutzen alle verfassungsrechtlichen Möglichkeiten, derartige Vereine zu verbieten, um Terroranschläge in Deutschland und weitere Ausreisen in die Kriegsgebiete zu verhindern“, sagte Mäurer am Tag des Verbots. Nach Erkenntnissen seiner Behörde und des Verfassungsschutzes sind in den vergangenen Monaten 15 Personen, acht Männer und sieben Frauen, von Bremen nach Syrien ausgereist, zum Teil haben sie ihre Kinder mitgenommen.

Doch wer ist dieser S., und wie groß ist die Gefahr tatsächlich, die von ihm ausgeht? JVA-Chef Bauer beschreibt ihn als intelligenten Mann, der sich als Gefangener ohne Probleme in den Anstaltsalltag eingefügt habe. „Er war reuig und kooperativ, wir waren sehr überzeugt von ihm.“ S. engagierte sich als Chefredakteur für die Gefangenenzeitung und konnte sich mit einem Spezialausweis frei in der Haftanstalt bewegen.

So weit , so gut, bis einiges plötzlich anders wurde. „Es gab vage Hinweise, dass er wieder involviert ist“, erzählt Bauer. Konkret: Dass er für den bewaffneten Kampf in Syrien wirbt. Im Gefängnis und außerhalb. Mehrmals seien bei ihm in der Zelle Mobiltelefone gefunden worden, die in der JVA verboten sind. Möglichweise haben die Sicherheitsbehörden Telefongespräche abgehört und konnten auf dieser Grundlage ihre Schlüsse ziehen. Jedenfalls wurde die Generalbundesanwaltschaft eingeschaltet, die für politische Straftaten zuständig ist.

Dass der Gefangene nun verlegt wurde und in Oldenburg quasi weggebunkert ist, ohne Chance mit irgendwem außerhalb zu kommunizieren, geschah nach Angaben von Bauer in Absprache mit der Behörde in Karlsruhe – und auf Betreiben des Innensenators, der nach dem Vereinsverbot offenbar in großer Sorge ist, dass die Situation eskalieren könnte.

Es sind zwei Vereine, die in Bremen dem Salafismus zugeordnet werden: das „Islamische Kulturzentrum“ (IKZ) am Breitenweg und der jetzt verbotene „Kultur- und Familienverein“ mit seiner Moschee in einem ehemaligen Kindergarten in der Seewenjestraße. Insgesamt sollen es rund 360 Personen sein. „Das IKZ liefert bislang keinen Grund für ein Verbot“, sagt eine Sprecherin der Innenbehörde, „der Verein steht aber unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.“