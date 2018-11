Ruth König zeigt die Aufkleber zum Welt-Mädchentag. (Christina Kuhaupt)

Ein Mädchen ist bei einem Klassenkameraden zu Hause, um an einem gemeinsamen Projekt für den Unterricht zu arbeiten. Plötzlich betatscht sie der Schüler – gegen ihren Willen. Erst nachdem sie mehrmals sagt, dass er aufhören soll, stoppt er seine Versuche. Seine Reaktion: Sie soll sich nicht so anstellen, warum sonst sei sie denn zu ihm nach Hause gekommen?

Ihre Reaktion: Warum habe ich mich nicht in einem Café mit ihm verabredet? Dass Mädchen sich in solchen Situationen zumindest eine Teilschuld geben, passiere immer noch oft, sagt Ruth König vom Mädchenhaus Bremen. Einen ähnlichen Fall hat sie gerade erst in einer ihrer Beratungen erlebt.

Ihre Aufgabe ist es dann, den Mädchen die Augen zu öffnen, ihnen klar zu machen, dass sie nichts dafür können und dass es wichtig sei, klar dagegen Stellung zu beziehen. „Ein Minirock ist kein Grund dafür, angefasst zu werden“, sagt König.

Eine von den Vereinten Nationen initiierte Aktion

Wie viele andere Einrichtungen in der Stadt beteiligt sich das Mädchenhaus am Welt-Mädchentag, der am heutigen Dienstag stattfindet. Der Tag ist eine von den Vereinten Nationen initiierte Aktion, die in jedem Jahr am 11. Oktober einen Anlass geben soll, um auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen hinzuweisen.

Das Kinderhilfswerk Plan International, das die Idee zu diesem Tag hatte, startet dazu eine bundesweite Beleuchtungsaktion: In etwa 20 Städten werden bekannte Gebäude und Wahrzeichen in Pink angestrahlt – auch in Bremen. Hier werden das Universum und der Weser-Tower in dieser Farbe beleuchten.

Dass mit dieser Farbwahl genau das Rollenklischee von süßen Mädchen in Pink bedient wird, sorgt immer wieder für Kritik. Die Organisatoren betonen, dass sie sich damit gerade gegen die klischeehafte Verwendung der Farbe richten wollten. Pink sei eine starke Signalfarbe, mit der man auf die Wichtigkeit des Tages aufmerksam machen wolle.

Kritik an Farbauswahl der Beleuchtungsaktion

Auch im Bremer Arbeitskreis, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wurde die Farbwahl kontrovers diskutiert, bestätigt Margaretha Kurmann, Referentin bei der bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau. „Wenn man damit schafft, Klischees aufzubrechen, ist das gut“, sagt sie. Ansonsten sei der rosarote Wahn gerade bei Spielzeugen und Kleidung für Kinder „unerträglich“.

Der Bremer Arbeitskreis, in dem mehr als 20 Einrichtungen der Mädchenarbeit mitwirken, hat für den Welt-Mädchentag 10.000 Aufkleber fertigen lassen, die am heutigen Dienstag in der Stadt verteilt werden. Ein Mädchen streckt darauf seine Hand aus – darauf steht „No“, auf dem anderen Sticker prangt der Schriftzug „No means no“ (Nein heißt nein). „Die Sticker sollen Zeugen von Gewalt und Übergriffen auffordern, einzuschreiten, damit sich der Alltag von Mädchen verändern kann“, sagt Margaretha Kurmann.

Der Slogan „No means No“ bezieht sich auf die im Juli vom Bundestag beschlossene Reform des Sexualstrafrechts. Damit war die lange geforderte Änderung umgesetzt worden, dass bei der Verfolgung sexueller Übergriffe nicht mehr aktive Gegenwehr des Opfers nachgewiesen werden muss, sondern eine Straftat vorliegt, wenn sich der Täter über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt.

Bremer Beratungsstellen fordern Gleichberechtigung

Während Plan International vor allem für mehr Bildungschancen für Mädchen aus armen Ländern wirbt, geht es in den Bremer Beratungsstellen für Mädchen unter anderem darum, Gleichberechtigung nach der Schule und dem Studium zu vermitteln.

„Viele Mädchen bekommen von allen Seiten der Gesellschaft immer noch diktiert, dass sie es sind, die sich später um die Kindererziehung und den Haushalt kümmern müssen und sich deswegen auch dementsprechend den Beruf auswählen sollten“, sagt Ruth König vom Mädchenhaus. „Dabei kann das heutzutage genauso gut der Mann.“

Die Mädchen kommen aus zahlreichen Gründen in die Beratung der Fachstelle. Etwa weil sie in der Schule gemobbt werden, eine Essstörung haben, Gewalt oder andere Grenzüberschreitungen erfahren mussten. 120 Beratungen führen die Mitarbeiter im Mädchenhaus jährlich durch, dazu kommen Anfragen im Internet, die Mädchen in einem Forum an die Einrichtungen stellen können.

Der internationale Mädchentag sei auch eine Chance, auf die bis zu 18-Jährigen aufmerksam zu machen, die ansonsten bei der Wahrnehmung oft ins Hintertreffen gerieten, sagt Margaretha Kurmann – und denkt dabei an die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln, bei der etliche Frauen sexuell belästigt wurden. „Darunter waren auch Mädchen und nicht nur erwachsene Frauen“, sagt sie.

Expertinnen raten in einigen Fällen umzudenken

Die Expertinnen raten auch, in einigen Fällen umzudenken. Damit meinen sie zum Beispiel Schulen. „Wenn dort ein Übergriff passiert ist, kann die Konsequenz daraus nicht nur sein, dass ein Selbstverteidigungskurs für die Schülerinnen angeboten wird“, sagt König. Vielmehr müssten auch die Täter in den Fokus rücken und Beratungsangebote wahrnehmen, in denen sie Verantwortung zu übernehmen hätten. Das passiere bisher noch viel zu selten.

Programm zum Welt-Mädchentag Neben der Aufkleber-Aktion werden in Bremen am Dienstag der Weser-Tower und das Universum ab circa 18.30 Uhr in Pink angestrahlt. Die Plan Aktionsgruppe Bremen-Lilienthal unterstützt den Welt-Mädchentag in Bremen mit einem Informationsstand im Foyer des Universum, Wiener Straße 1. Außerdem findet am 20. Oktober um 18 Uhr eine Veranstaltung im Bremer Rathaus statt bei dem die Ergebnisse des Berichts „Because I am a girl“ vorgetragen werden.

Darin berichtet das Kinderhilfswerk unter anderem von Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen weltweit. Anmeldung bis zum 14. Oktober unter maedchentag@plan.de.

