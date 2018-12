Gerd Dziwisch organisiert seit etwa eineinhalb Jahren die Kinderbetreuung im Übergangswohnheim „Rotes Dorf“ in der Überseestadt. Als Rentner habe er die Zeit dafür, sagt er – aber vor allem macht ihm die Arbeit Spaß. (Jonas Völpel und Alice Echtermann, Jonas Völpel)

Ahmad ist ein schmaler Junge, der nicht weiß, wohin mit seiner Energie. „Gerd, hast du einen Ball?“, fragt er auf Deutsch. Gerd Dziwisch holt einen Fußball aus dem Spielzimmer, und Ahmad rennt wieder hinaus auf den Hof zwischen den roten Containern. Fußbälle sind Mangelware im „Roten Dorf“, wie das Flüchtlingsheim „Überseetor 1“ genannt wird. Die Bälle verschwinden immer wieder, weil die Kinder sie mit nach Hause nehmen, erzählt Dziwisch gut gelaunt.

Gerd Dziwisch organisiert dort seit eineinhalb Jahren die Kinderbetreuung im „Roten Dorf“. Anders als in vielen anderen Unterkünften gibt es dort meistens genügend Ehrenamtliche, die auch im Büro und beim Sprachunterricht mit anpacken. Als im Winter 2014 die ersten Flüchtlinge einzogen, klopfte Dziwisch einfach an die Tür der Leitung und hatte im Handumdrehen die Verantwortung für die „Bespaßung“ der Kinder, wie er es nennt. Seitdem hält der 64-Jährige die Stellung.

Er führt die Gespräche mit neuen Freiwilligen, erklärt ihnen, dass sie ein polizeiliches Führungszeugnis brauchen. Vor allem aber versuche er ihnen zu vermitteln, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben müssen. „Wenn sie keinen Spaß haben, bleiben sie eh nicht lange“, sagt Dziwisch. Schon nach dem ersten Gespräch kämen manche nicht wieder, aus den anderen bilde sich nach und nach ein Stamm von Helfern.

Interesse neuer Ehrenämtler geht zurück

Vor zwei oder drei Monaten habe es trotzdem richtige Engpässe gegeben, erzählt er. Doch er war immer da, fast jeden Tag, so wie im Grunde seit eineinhalb Jahren. „Vor Kurzem habe ich zu Markus gesagt: Wir müssen das ein bisschen einschränken. Ich komme jetzt nur noch dreimal die Woche.“ Markus Großkopf ist der Leiter der Unterkunft von der Inneren Mission. Zu ihm und den anderen Hauptamtlichen hat Dziwisch ein sehr gutes Verhältnis.

Wenn er neue Fußbälle für die Kinder kaufen geht, kann er Großkopf die Quittung geben – „obwohl ich schon mal bemerkt habe, dass er es aus der eigenen Tasche bezahlt hat, wenn er es nicht unterbringen konnte“, sagt Dziwisch. Er selbst ist Rentner. Das Angebot, ein Aushilfsgehalt zu bekommen, lehnte er ab. Für das Geld solle die Innere Mission lieber jemanden einstellen. Die Anhänglichkeit der Kinder ist seine Belohnung. „Wenn ich hier ankomme, kommen die Kinder angelaufen: Gerd, Gerd! Das ist doch fantastisch.“

Ohne die Ehrenamtlichen sähe das Leben in den Flüchtlingsunterkünften anders aus. In der Überseestadt gebe es inzwischen gute Strukturen, sagt Leander Muskalla, Koordinator für den Bremer Westen bei dem Projekt „Gemeinsam in Bremen“, einer Anlaufstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe. Die Arbeitsgruppen der Freiwilligen organisieren sich weitgehend selbst, alle zwei Monate treffen sie sich mit Muskalla und den Leitern der Unterkünfte.

Engagierte Menschen wie Gerd Dziwisch hielten bewundernswert die Stellung, sagt Muskalla. Doch das Interesse neuer Ehrenämtler gehe seit Anfang des Jahres deutlich zurück. Zudem hörten viele Stammhelfer auf; Studenten beendeten ihr Studium, andere seien beruflich eingespannt. Dadurch sei vor allem in der Kinderbetreuung ein Mangel entstanden.

Mangel an Mitteln zur Unterstützung der Ehrenamtlichen

Auch in der Kleiderkammer der Überseestadt, fünf Minuten zu Fuß vom „Roten Dorf“ entfernt, können die Helfer Unterstützung gebrauchen. Etwa 25 Ehrenamtliche sortieren Kleiderspenden und räumen die Regale nach dem Ansturm der Flüchtlinge wieder auf. Die Räume hat die Innere Mission angemietet; die Organisation liegt komplett in den Händen der Ehrenamtlichen um Gerhard Kopiske. Auch er ist schon seit etwas über einem Jahr dabei. „Das ist unser selbstverwaltetes Chaos hier“, sagt der 63-Jährige und lacht.

Seine Aufgabe ist es, den Einlass in die Kleiderkammer zu regeln. Dafür könnte er noch Leute gebrauchen, Türsteher sozusagen. Nicht jeder traue sich, sich den „Kunden“ entgegenzustellen, sagt Kopiske. Obwohl der erste Notbedarf der Flüchtlinge inzwischen gedeckt sei, wolle man keine Ehrenamtlichen nach Hause schicken. Sie machten weiter, um vorbereitet zu sein: „Die politische Diskussion lässt mich befürchten, dass wir irgendwann einen neuen Schwung Flüchtlinge bekommen.“

Koordinator Leander Muskalla sagt: „Ich würde mir wünschen, dass die Ehrenamtlichen noch stärker unterstützt werden.“ Es fehle in den Unterkünften oft an Personal und finanzieller Ausstattung, um die Helfer zu begleiten. Fortbildungen und langsames Heranführen an die Arbeit seien meistens nicht möglich. Das Projekt „Gemeinsam in Bremen“ wolle deshalb auch seine Webseite zu einem Informationsportal ausbauen, mit Leitfäden für Ehrenamtliche, sagt Muskalla.

„Das Beste wäre, wenn es in jeder Unterkunft einen professionellen Ansprechpartner gäbe und die Freiwilligen nur als Unterstützung arbeiten würden.“ Doch in der Praxis sei das oft nicht möglich. Die Ehrenamtlichen müssten daher viel Eigeninitiative mitbringen und Verantwortung übernehmen.

Abwegige Vorstellungen über Arbeit mit Flüchtlingen

Roland Heinsch, den alle in der Flüchtlingshilfe nur als „Rollo“ kennen, hat bereits ein wenig Verantwortung abgegeben. Der 40-Jährige leitet die Arbeitsgruppe Sprache in der Überseestadt und engagierte sich bis Ende 2015 auch in einer Notunterkunft. Doch er habe auch noch einen Vollzeitjob, weitere Ehrenämter und ein Privatleben, sagt er.

Deshalb kümmert er sich jetzt um das Kontaktcafé im „Roten Dorf“, das donnerstags stattfindet. „Es gibt Zeiten, in denen man keine Lust hat“, sagt Heinsch. Was ihn trotzdem immer wieder motiviert, kann er nicht beschreiben, vielleicht ist es Pflichtgefühl. „Ich mach's einfach“, sagt er. Die Ehrenämtler hätten alle ihre idealistischen Gründe; dazu könne aber auch eine gute Portion Realismus nicht schaden. Viele hätten abwegige Vorstellungen über ihre Arbeit mit den Flüchtlingen.

Davon kann auch Gerd Dziwisch berichten. Viele ältere Frauen beispielsweise hätten den Kinder vorlesen wollen. Die Kinder jedoch seien nicht geblieben, weil sie nichts verstehen konnten. „Da kriegst du Frust“, sagt er und lacht. Er selbst möchte die Kinder einfach nur begleiten, weil er nachvollziehen kann, wie sie sich fühlen. Mit 15 Jahren kam er von Polen nach Deutschland, den Flüchtlingsausweis hat er noch heute. Er wolle den Kindern Sicherheit geben. Weil er das Gefühl kennt, allein zu sein. „Deshalb mache ich das hier“, sagt er.