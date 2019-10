Die Feuerwehr musste einen Sicherheitsradius um die Unfallstelle einrichten. (Nonstopnews)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag auf der Autobahn 29 in Höhe Wardenburg südlich von Oldenburg ereignet, wie die Polizei mitteilt. Ein Sattelzug war gegen 11.35 Uhr auf der A29 in Richtung Oldenburg unterwegs, durchbrach die Mittelschutzplanke und kippte auf die Fahrbahn in Richtung Osnabrück. Durch Gefahrgut, das giftig und hochentzündlich ist, musste auch die Fahrbahn in Richtung Oldenburg gesperrt werden. Dafür musste ein Sicherheitsradius um die Unfallstelle im Bereich der Anschlussstelle Großenkneten angelegt werden. Die Feuerwehr ist im Einsatz, um das Gefahrgut zu beseitigen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass der Laster keine Kennzeichnung zur gefährlichen Ladung hatte.

Die Insassen der im Umfeld des Unfalls liegenden Autos mussten evakuiert werden. Einsatzkräfte und Insassen wurden zudem ärztlich untersucht. Bei dem Unfall kollidierte außerdem der Wagen eines 45-jährigen Münsteraners mit dem Sattelzug, er blieb jedoch unverletzt. Auch streifte der Laster ein Auto, dessen Insassen unversehrt blieben.

Die Polizei empfiehlt, die A29 weiträumig zu umfahren, etwa über die A1 oder die A28. Die Nebenstraßen seien derzeit schon überlastet. Anwohner sollen im Umkreis von einem Kilometer, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sollte eine Person in Berührung mit dem Stoff gekommen sein, empfiehlt die Polizei die Kleidung zu wechseln und sie luftdicht zu verpacken. Zwischenzeitlich waren 250 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aktiv.

