Beide Fahrtrichtungen sind derzeit gesperrt. (dpa)

Auf der Autobahn A1 in Richtung Arsten brennt nach Angaben der Feuerwehr Bremen derzeit ein Lastwagen in vollem Ausmaß. Die Autobahn ist zwischen Bremen/Brinkum und Bremen-Arsten in beiden Richtungen gesperrt. Der Einsatz läuft seit 20.40 Uhr. Zu den Ursachen des Unfalls und der Anzahl der Verletzten konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen. Wie lange der Abschnitt gesperrt sein wird, ist ebenfalls noch unklar.