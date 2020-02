Baustelle an der Autobahn

A1-Anschlussstelle in Arsten wird sechs Tage gesperrt

Pascal Faltermann

Bauarbeiten an der Autobahn: Die Anschlussstelle Arsten an der A1 muss in Richtung Osnabrück für sechs Tage gesperrt werden. Das teilt das Amt für Straßen und Verkehr mit.