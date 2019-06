Der Auflieger mit den geladenen Holzbohlen brannte vollständig aus. (Christian Butt)

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 27 zwischen Bremen-Überseestadt und dem Dreieck Industriehäfen in Richtung Bremerhaven noch bis mindestens 18 Uhr gesperrt. Im Bremer Stadtgebiet kommt es zu erheblichen Staus.

Zur Mittagszeit bemerkte der Fahrer den Brand seines Aufliegers. Der Mann stoppte auf dem Pannenstreifen und versuchte mit einem Feuerlöscher das Feuer zu bekämpfen. Jedoch war die Hitzeentwicklung bereits so groß, dass dieses Vorhaben misslang. Geistesgegenwärtig koppelte der Mann die Zugmaschine ab, so dass diese nicht auch noch ein Raub der Flammen wurde.

Die Feuerwehr musste die brennende Ladung mit Wasser kühlen und mit Hilfe eines kleinen Baggers aus dem Lkw ins Freie bringen, um die Glutnester zwischen den Holzscheiten löschen zu können. Während des Brandes war die Hitzestrahlung so groß, dass die Schallschutzwand stark beschädigt wurde.

Die Sperrung der A27 Richtung Bremerhaven hat kilometerlange Staus zur Folge. Auch in den Ausweichstraßen im Bremer Westen bewegt sich nicht mehr viel derzeit. (Christian Butt)

Die Autobahn musste für die aufwendigen Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Hunderte Menschen hingen bei 30 Grad und ohne Schatten im Rückstau fest. Deshalb versuchte die Feuerwehr, möglichst schnell eine Fahrbahn zu öffnen, um den Menschen nach anderthalb Stunden eine schnelle Weiterfahrt zu Ermöglichen. "Wir hatten viele Anrufe von Betroffenen, die in ihrem Auto keine Klimaanlage haben. Das ist natürlich unangenehm", so ein Polizeisprecher. Der Verkehr wurde teilweise an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet.

Aktuell ist die A27 in Fahrtrichtung Bremerhaven allerdings noch immer voll gesperrt, da ein Bergungskran im Einsatz ist. Die Sperrung soll mindestens bis 18 Uhr andauern. Der Verkehr staut sich bis zur Anschlussstelle Universität zurück. In den Folgestaus kam es auch zu mehreren kleinen Auffahrunfällen, die den Verkehr zusätzlich behindern, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER mit. Die Umleitungsstrecken durch das Stadtgebiet sind komplett überlastet. Die Polizei rät dazu, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wieso der Auflieger in Brand geriet ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon.