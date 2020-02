Ab dem ersten März müssen viele Kinder und Erwachsene ihre Masernimpfung nachweisen können. (Achim Scheidemann/dpa)

In zwei Wochen wird es ernst: Am 1. März wird die bundesweite Masern-Impfpflicht eingeführt. In den Ländern und damit auch in Bremen und Niedersachsen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Tausende Kita-Kinder und Schüler müssen nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind, die Erkrankung bereits hatten und deshalb immun sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Auch Lehrer, Erzieher und andere Beschäftigte in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen müssen den Nachweis liefern – sofern sie nach 1970 geboren sind.

In Bremen hat die Gesundheitsbehörde einen runden Tisch eingerichtet. An ihm sitzen auch Vertreter der Bildungsbehörde, der Gesundheitsämter in Bremen und Bremerhaven, des für den ärztlichen Rettungsdienst zuständige Innenressorts, des Ordnungsamtes, der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). „Eine Task Force arbeitet intensiv daran, die erste kleinere Bugwelle vorzubereiten, die ab März auf uns zukommt“, sagt Martin Götz, Referatsleiter in der Behörde. Die Umsetzung der Impfpflicht in Schulen und Kitas sei eine besonders große Herausforderung.

Übergangsfrist

Das Masernschutzgesetz tritt zwar in zwei Wochen in Kraft: Für Kinder, die bereits jetzt in Kitas oder Schule sind, und für betroffene Mitarbeiter gilt aber eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021. Anders sieht es bei Kindern aus, die nach dem 1. März dieses Jahres in Schule oder Kita kommen – und bei Erwachsenen, die nach diesem Stichtag eine entsprechende Stelle in einer Gemeinschaftseinrichtung antreten. Götz: „Das betrifft etwa die Erzieherin, die zum 1. August dieses Jahres in einer Kita anfängt und alle Kinder, die im Sommer eingeschult werden. Für diese kleinere Bugwelle rechnen wir mit etwa 5000 Nachweisen, die vorgelegt und kontrolliert werden müssen. Bei der zweiten und großen Bugwelle, wenn die Übergangsfrist abläuft, werden es allein für die Bereiche Schule und Kita etwa 55.000 Nachweise sein – weil dann alle betroffen sind.“

Mehr zum Thema Nachweispflicht ab März 2020 Mögliche Masern-Impfpflicht stellt Bremer Sportvereine vor Probleme Sportvereine und Verbände wissen nicht, wie sie mit der möglichen Gesetzesänderung ab März 2020 ... mehr »

Das Bundesgesetz sieht vor, dass die Einrichtungen die Impfpässe und Atteste kontrollieren müssen. Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hatte den Verwaltungsaufwand für Schulen und Kitas im WESER-KURIER kritisiert und gefordert, dass die Gesundheitsämter dies übernehmen müssten. Sie hatte sich außerdem dagegen ausgesprochen, dass auch Lehrer und Erzieher eine Masern-Impfung nachweisen müssen. Das Gesetz ist jedoch eindeutig, und der runde Tisch hat sich auf ein klares Vorgehen geeinigt: „Die Einrichtungen sammeln die Nachweise ein und leiten sie an eine neu zu schaffende, zentrale Stelle in der Bildungsbehörde weiter, wo sie ausgewertet werden. Die Gesundheitsämter bereiten dafür unter anderem Meldebögen vor“, so Götz.

Bis zu 2500 Euro Bußgeld

Die Gesundheitsämter werden aktiv, wenn Nachweise nicht vorgelegt werden. „Säumige Eltern oder Beschäftigte müssen Bescheinigungen wie Impfpass oder ärztliches Attest in einer Frist von maximal acht Wochen einreichen. Ansonsten wird ein Bußgeld bis zu 2500 Euro fällig“, so der Referatsleiter. Kinder, die nicht geimpft sind, dürften nicht in einer Kita aufgenommen werden. Anders die Situation in Schulen: „Die Schulpflicht ist stärker. Gegen hartnäckige Impfverweigerer können aber mehrfach Zwangsgelder verhängt werden“, betont Götz.

Die Umsetzung der Impfpflicht bedeutet auch mehr Kosten: „Für Umsetzung und Überwachungstätigkeit sind in den ersten zwei Jahren sieben Vollzeitstellen erforderlich. Auf Dauer wird der Personalaufwand geringer, wenn die Strukturen etabliert sind.“ Die konkrete Höhe könne nicht beziffert werden, „wir reden aber unterm Strich von mehreren Hunderttausend Euro. Das ist vor den Haushaltsberatungen angemeldet worden“, so Götz.

Mehr zum Thema Impfpflicht Tausende Bremer müssen Masern-Schutz nachweisen Ab März soll die Masern-Impfpflicht in Deutschland in Kraft treten: Tausende Kinder und Erwachsene ... mehr »

Kosten kommen unter Umständen auch auf die Betroffenen zu: Die Kosten für die Masern-Impfung im Paket mit Mumps und Röteln in Höhe von etwa 50 Euro werden von den Krankenkassen übernommen. Ein Labornachweis, dass man die Erkrankung hatte, ist aber Privatleistung. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen liegen die reinen Laborkosten für den sogenannten Titer-Nachweis bei etwa 30 Euro.

„Das Gesetz ist eine sehr gute Sache. Vor allem, weil wir in Deutschland bisher nicht die erforderliche Quote von 95 Prozent bei der zweiten Impfung haben. Erst mit dieser Quote kann der Gemeinschaftsschutz erreicht werden“, betont Götz. Auch Bremen und Niedersachsen liegen darunter: Bei den Schuleingangsuntersuchungen 2018/19 hatten in Bremen rund 92 Prozent der Kinder die zweite Impfung. In Niedersachsen waren es 2017 knapp über 93 Prozent.