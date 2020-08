Nächste Bauphase am Wallkontor. Mit einem Spezialgerät wird der Beton auf den Boden der Grube gespritzt. (Frank Thomas Koch)

Ab jetzt füllt sich die Grube des künftigen Wallkontors. Am Freitag ist das Bauprojekt auf dem Grundstück des ehemaligen Kaufhauses Harms am Wall in der nächsten Phase angelangt: Der Hochbau hat begonnen. Dafür ist nun erst mal jede Menge Beton nötig, er wird mit rund 40 Lkw an die Baustelle geliefert und mit Spezialgerät auf den Boden der Grube gespritzt. In den kommenden Wochen wird eine etwa 1,20 Meter dicke Sohle gegossen, die auf insgesamt 800 Quadratmetern das Fundament des neuen Kauf- und Geschäftshauses bildet. Weil rund um die Baustelle nur wenig Platz zum Lagern der Geräte und Materialien ist, müssen die Hochbauer nach einer Art Tetris-Prinzip arbeiten, wie es Bauleiter Stephan Seyb nennt: Erst wird die eine Seite fertiggestellt, dann die andere. Eröffnen soll das Wallkontor Ende 2022.