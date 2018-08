Im Westen Niedersachsens und in Bremen kann es ab mittags zu schweren Unwettern kommen. (dpa)

Ab Donnerstagmittag 12 Uhr kann es in Bremen zu starken Unwettern kommen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation. In Verbindung mit einer Kaltfront von Westen seien Gewitter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Hagel möglich. Außerdem kann es zu Sturmböen oder orkanartigen Böen kommen. Zudem bestehe ein geringes Potenzial für die Bildung von Tornados.

Die genaue räumliche Verteilung der Gewitter und deren Stärke lasse sich jedoch noch nicht vorhersagen. Der DWD will seine Meldung im Laufe des Vormittags aktualisieren. (ech)