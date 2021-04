Die Klassenzimmer in Bremen bleiben ab Montag leer. (Patrick Pleul/dpa)

Am Donnerstagnachmittag ist die Entscheidung gefallen, dass alle Bremer Schulen ab Montag, 26. April, in den Distanzunterricht gehen. Das bestätigte die Sprecherin der Bildungsbehörde, Annette Kemp. „Das innerhalb eines Tages umzusetzen, ist für die Schulen wahnsinnig schwer“, sagte sie. Am Abend informierte das Ressort von Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) auf der Homepage über die bevorstehenden Änderungen. Die Bremer Bildungsbehörde hatte sich lange für Präsenzunterricht ausgesprochen. Deshalb gibt es auch Kritik an der Bundes-Notbremse: „Zufrieden sind wir nicht. Der Wert von 165 ist gegriffen. Unser oberstes Ziel war Stabilität.“ In den Kitas wird laut Kempp ab Montag eine Notbetreuung eingerichtet.