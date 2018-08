Im Westen Niedersachsens und in Bremen kann es ab mittags zu schweren Unwettern kommen. (dpa)

Ab Donnerstagnachmittag bis in die Nacht kann es in Bremen und dem Westen Niedersachsens zu starken Unwettern kommen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation.

In Verbindung mit einer Kaltfront von Westen seien Gewitter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Hagel möglich. Außerdem kann es zu Sturmböen oder orkanartigen Böen kommen. Zudem bestehe westlich der Weser ein geringes Potenzial für die Bildung von Tornados.

Die genaue räumliche Verteilung der Gewitter und deren Stärke lasse sich jedoch noch nicht vorhersagen. In der Nacht zu Freitag und am Freitagmorgen bestehe zudem an der Nordsee die Gefahr von schweren Sturmböen. (ech)

(Diese Meldung wurde um 11.45 Uhr aktualisiert.)