Keiner der 220 Busse der BSAG ist laut Verkehrsressort mit einem Assistenzsystem ausgestattet. (Frank Thomas Koch)

Nur ein Teil der städtischen Lkw ist bisher mit einem sogenannten Abbiegeassistenten ausgestattet. Das teilte das Verkehrsressort auf Anfrage mit. Diese Systeme können schwere Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern vermeiden. Über Sensoren und Kameras erkennen sie Personen im sogenannten toten Winkel. Sie geben dann ein akustisches oder optisches Signal, das den Fahrer auf den Radfahrer oder Fußgänger hinweist.

Vor einem Jahr hatte der frühere rot-grüne Senat beschlossen, dass die städtische Flotte mit solchen Assistenten ausgerüstet werden soll. Die Bürgerschaft schloss sich im Februar an. Die Straßenreinigung Bremen und die Bremer Stadtreinigung sind nach Angaben der Behörde am weitesten bei der Nachrüstung: In den beiden Unternehmen seien mittlerweile alle relevanten Fahrzeugklassen mit dem System ausgerüstet. Bei der Abfalllogistik Bremen haben demnach 65 von 81 Müllwagen einen Abbiegeassistenten, die restlichen Lkw sollen im kommenden Jahr nachgerüstet werden.

Die Lastwagen der Autobahnmeisterei hätten noch keine Assistenzsysteme, sagte Frank Steffe, Sprecher des Verkehrsressorts. Man sei dazu in Gesprächen mit dem Bund, der für den Bereich zuständig sei. Zudem ereigneten sich die Abbiegeunfälle in der Regel innerorts.

Bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) fehlen diese Assistenzsysteme derzeit noch komplett. Keiner der 220 Busse ist laut Verkehrsressort damit ausgestattet. In den 43 neuen, bereits bestellten Bussen, die ab dem Frühjahr im Einsatz sein sollen, seien dagegen Abbiegeassistenten verbaut.

Keine konkreten Pläne die vorhandenen Fahrzeuge nachzurüsten

Die vorhandenen Fahrzeuge nachzurüsten werde geprüft, konkrete Pläne gebe es dafür aber noch nicht, sagt BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer. Busse seien, anders als Lkw, rundum verglast und der Fahrer sitze tiefer. Zudem habe es in den vergangenen Jahren keinen Rechtsabbiegeunfall mit einem Bus gegeben, sagt Meyer. Das Nachrüsten eines Busses koste 4000 Euro.

In Deutschland kommt es fast täglich zu schweren Unfällen, weil Lastwagen oder andere große Fahrzeuge beim Rechtsabbiegen Fußgänger oder Radfahrer übersehen. Ende November war in Harpstedt (Kreis Oldenburg) eine 21 Jahre alte Frau von einem abbiegenden Lkw erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Sie kam schwer verletzt in eine Klinik. In Berlin wurde ein Siebenjähriger auf dem Weg zur Schule vor den Augen seiner Mutter von einem Lkw überrollt. Er starb kurz darauf.

In Bremen gab es im April 2018 einen Fall mit Todesfolge: Ein Transporter überfuhr beim Abbiegen in die Hutfilterstraße eine Radfahrerin. Kurz darauf ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Bremer Neustadt, die Radlerin wurde schwer verletzt. Vier weitere Schwerverletzte durch Unfälle mit Bussen oder Lkw kamen vergangenes Jahr in Bremen hinzu, in Niedersachsen starben im gleichen Zeitraum fünf Radfahrer und ein Fußgänger nach Unfällen mit Bussen oder schweren Lastwagen. Für dieses Jahr liegen für Niedersachsen noch keine Zahlen vor, in Bremen gab es bis Ende September keine Toten oder Schwerverletzten durch solche Unfälle.

In der Stadt München werden seit Anfang November sogenannte Trixie-Spiegel aufgehängt, 1100 Kreuzungen sollen bestückt werden. Die gewölbten Spiegel sollen Lkw-Fahrern helfen, den toten Winkel im Blick zu behalten. In Oldenburg wurden sieben Kreuzungen damit ausgestattet.

„Die Nutzung dieser Spiegel ist auch in Bremen vorstellbar“

In Bremen gibt es solche Spiegel nicht. Das Verkehrsressort verweist auf einen Beschluss der Polizei Bremen aus Mitte der 1990er-Jahre, der dies ablehnte. Diese Empfehlung sei ans Amt für Straßen und Verkehr weitergegeben worden. „Die Nutzung dieser Spiegel ist auch in Bremen vorstellbar“, heißt es nun auf Nachfrage bei der Verkehrssenatorin. Mit einem relativ geringen Aufwand von 55 Euro pro Stück könne zur Verkehrssicherheit beigetragen werden.

Sowohl die Verkehrsbehörde als auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) weisen aber darauf hin, dass die Spiegel nicht die Optimallösung sind, da sie beschlagen oder vereisen könnten. ADFC-Geschäftsführer Sven Eckert sagt: „Ein Umbau von Kreuzungen würde auch helfen, sodass man nicht mehr mit hoher Geschwindigkeit abbiegen kann.“ Kreuzungen im rechten Winkel seien dafür sinnvoll.