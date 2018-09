Ein Lilienthaler und ein Bremer auf dem Weg nach Tadschikistan: Stefan Garms und Christoph Ranze (v.l.). (Christina Kuhaupt)

Wenn die meisten Leser beim Frühstück ihre Zeitung aufschlagen, werden vier Männer um die 50 in zwei nicht mehr ganz so taufrischen Autos Armenien erreicht haben. Sie sind vor einer Woche in München gestartet, haben ihre erste Nacht auf einem Bauernhof im Norden Rumäniens verbracht, und wollen in ungefähr dreieinhalb Wochen in der Hauptstadt Tadschikistans ankommen.

Das ist respektabel, wäre jedoch an sich nicht unbedingt berichtenswert. Allerdings handelt es sich um keine Urlaubsreise wie jede andere. Das abenteuerliche Vorhaben hat den sehr guten Zweck, möglichst viel Geld für die Ärmsten der Armen in Tadschikistan zu sammeln. Und dafür braucht das „Team Südheide“ viel Unterstützung aus der Heimat

Das Reiseprogramm ist die „Tajik Rally“, bei der es nicht um Konkurrenz und Geschwindigkeit geht. Gewinnen werden vor allem Menschen, die Unterstützung besonders nötig haben. Zielort ist Duschanbe im Westen Tadschikistans. Im ärmsten Land Zentralasiens ist die Hilfsorganisation Caritas International aktiv für Menschen, die ansonsten chancenlos wären: Kinder und Jugendliche, alte Menschen, Menschen mit Behinderungen.

Eineinhalb Jahre Vorbereitung

Bis dorthin liegen 13 Länder und rund 10.000 Kilometer vor Christoph Ranze, Stefan Garms, Cord Saffran und Carsten Krüger. „Nix für Prinzessinnen“, warnt die Münchener „Adventure Manufactory“, die zum dritten Mal zum Mitfahren aufgerufen hat. Diesmal sind 20 Teams aus ganz Deutschland dabei – allesamt Verrückte, wie die Organisatoren befriedigt feststellen. Sie wurden gewarnt: Die „Mutter aller Rallys“ werde alles andere als einfach werden, streckenweise unkomfortabel, zuweilen brenzlig. Ein echtes Abenteuer eben. Die vier Freunde, die sich „Team Südheide“ genannt haben, ließen sich davon jedenfalls nicht abschrecken.

Eineinhalb Jahre lang haben sie ihre Reise vorbereitet – zumindest das, was daran planbar ist, erklärt Christoph Ranze kurz vor der Abfahrt. Die Idee dazu entstand an einem dieser Männerabende. „Wir haben ein bisschen herumgesponnen, dass man mal etwas weiter in Richtung Osten fahren müsste“, erinnert sich der Bremer Software-Unternehmer. Irgendwann brachte Cord die Tajik Rally ins Spiel. Wir guckten uns alle an und sagten: Das machen wir!“

Tennisfreund Stefan Garms bringt reichlich Reiseerfahrung mit, sowie viel Lust auf die Puristik des Vorhabens, wie er erzählt: Übernachtet wird, wo das Zelt aufgebaut werden kann, ein Wassertank im Gepäckträger dient als Dusche, es gibt keine feste Route, keine festen Etappen, keinen Reiseführer. Mit dem „Navi“ komme man nicht weit, erklärt Garms: Wichtigstes Orientierungsmittel werde daher die gute alte Straßenkarte sein.

„Morgens noch nicht wissen, was der Tag bringt: Das ist das völlige Kontrastprogramm zum durchgetakteten Alltag“, sagt der Unternehmer aus Lilienthal. Und es gibt auch kein „Support Team“, das bei eventuellen Bredouillen einspringt. Da trifft es sich gut, dass mit Saffran und Krüger der mobile Pannenservice ständig vor Ort ist. Ranzes Jugendfreunde aus seiner Heimatgemeinde Meinersen im Kreis Gifhorn sind beide Kfz-Meister und haben die beiden zwölf Jahre alten gebrauchten Geländelimousinen einer südkoreanischen Marke technisch flott und optisch tipptopp gemacht.

Die beiden Autos kommen nicht zurück

Das „Team Südheide“ hat sich für eine Route entschieden, die südlich des Schwarzen und Kaspischen Meers durch die Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Turkmenistan und Usbekistan führt. „Wir wollen unbedingt durch den Iran fahren“, erklärte Ranze. „Wissen, wie es dort wirklich ist.“ Von dort aus soll es die historische Seidenstraße entlang gehen, durch Orte wie Samarkand und Taschkent.

Unbedingt mit den eigenen Augen sehen wollen die vier Freunde auch das Ausmaß der Öko-Katastrophe am Aralsee. In jeder Hinsicht Höhepunkt der Reise werde schließlich der „Pamir Highway“ sein, berichtet Ranze. Das spektakuläre Dach der Welt im Grenzgebiet von Tadschkistan und China sei „eine echte Belastungsprobe für Mensch und Material“: Die Strecke verläuft auf einer Höhe von 4500 Metern, umrahmt von 7000 Meter hohen eisbedeckten Berggipfeln.

Bei allen Unwägbarkeiten ist eines jetzt schon sicher: Die beiden Autos werden nicht mehr zurück nach Deutschland kommen. Sie werden in Duschanbe zusammen mit sämtlichen anderen Teamfahrzeugen versteigert. Robuste, geländetaugliche Autos wie diese seien in Tadschikistan sehr gefragt, berichten die Männer. Der Verkaufserlös kommt einer Existenzgründungs-Initiative vor Ort zugute.

Projekt der Caritas

Die Tatsache, dass mit der Wagenspende die wirtschaftliche Entwicklung Tadschikistans unterstützt werde, gefällt Ranze, der selbst vor 18 Jahren ein Unternehmen gründete. Außerdem haben die Vier vom „Team Südheide“ in den vergangenen Monaten Spenden bei Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern gesammelt, und ließen sich die Firmenwerbung auf den Autos gut bezahlen. In diesem Jahr sollen die Spendengelder in ein Projekt fließen, das die Caritas für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen aufgebaut hat.

Trotz allen Verzichts auf Luxus und Komfort: Eine solche Reise ist nicht billig. Zu Buche schlagen die Investitionen für die Autos und deren Umbau, für Equipment, Startgebühren, Formalitäten, Sprit und Rückflugtickets. Auf rund 15 000 Euro schätzt Christoph Ranze die Gesamtkosten für die vierwöchige Tour. Die Statuten der „Tajik Rally“ erlauben zwar, die Kosten ganz oder zum Teil über Sponsoren zu finanzieren. „Wir übernehmen aber sämtliche Auslagen selbst“, betont Ranze. „Jeder einzelne Spendencent geht an die Caritas.“



Wer zumindest im Kopf an diesem Abenteuer teilnehmen möchte, findet den Reise-Blog über die Adresse www.suedhei.de. Dort finden sich auch viele Informationen über die Tajik-Rally, Länder und Leute ‒ und vor allem die Bankverbindung für das Spendenprojekt.