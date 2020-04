Frank-Rolf Krämer ist so oft wie möglich in seinem knallroten Tragschrauber unterwegs. (Helmut Stapel)

Bremerhaven. Der „Fliegende Holländer“ ist als geisterhafte Schiffsgeschichte weltbekannt. Hafenlotse Frank-Rolf Krämer setzt noch einen oben drauf. Im Gegensatz zur Segelschiff-Legende geht er tatsächlich in die Luft und das trotz seiner Flugangst. Der 55-Jährige ist privat über Bremerhaven, der Weser und den Nordsee-Inseln mit seinem Tragschrauber unterwegs – einem abenteuerlichen Fluggerät, in das sich sonst höchstens James Bond setzen würde.

Knallrot lackiert, knappe drei Meter lang, oben ein Rotor, hinten ein Propeller und die beiden Sitze wie im Doppeldecker hintereinander: der Tragschrauber von Krämer ist eine Art fliegendes Cabriolet in Leichtbauweise. „Ja, das macht schon einen Mordsspaß“, freut sich der Seemann selbst mehr als zehn Jahre nach seinem ersten Start mit dem Fluggerät immer noch.

Seine Basis hat er inzwischen auf dem Flughafen Nordholz im Landkreis Cuxhaven. Vor der Schließung des Bremerhavener Flugplatzes Luneort ist er von dort aus gestartet. Für die Entfernungen in der Luft spielt der Standort keine Rolle. Krämer und sein außergewöhnliches Fluggerät gehören zum Alltagsbild am Himmel über Bremerhaven. Oft bleiben Menschen stehen, zeigen nach oben und fragen sich erstaunt, was da gerade vorbeifliegt.

„Ich gucke mir die Häfen und die Landschaft einfach gern von oben an“, erzählt der Hafenlotse. „Wenn ich in der Luft bin, sehe ich am Nachmittag die dicken Pötte, die ich noch am Morgen sicher an die Kaje gebracht habe.“ Dass er einen Flugschein gemacht hat, liegt an seiner Flugangst. „Ich bin als Seemann früher beruflich zu Einsatzorten geflogen. Da gab es wetterbedingt einige heftige Momente im Flieger, in denen ich dachte: Jetzt ist es vorbei“, erzählt Krämer ernst. Der Schreck darüber ist ihm immer noch anzumerken.

Umso erstaunlicher, dass der Kapitän schließlich selbst in die Luft gegangen ist und dann noch mit einem Tragschrauber. Zwischen dem Pilotensitz und dem gefühlten freien Fall ist nur die dünne Kunststoff-Hülle der Kanzel als Schutz. „Ich dachte mir einfach: Jetzt entweder ganz oder gar nicht“, sagt Krämer und zuckt mit den Schultern. Aber der Mini-Hubschrauber hat auch ganz besondere Qualitäten: „Der Rotor dreht selbst dann weiter, wenn der Motor ausfällt und eine sichere Landung ist jederzeit möglich. Natürlich kann man durch riskante Manöver auch einen Tragschrauber zum Absturz bringen – aber genau das habe ich ja nicht vor“, sagt der Freizeit-Pilot und lacht.

Ausgestattet ist der Tragschrauber wie ein ganz normales Kleinflugzeug mit Cockpit, Instrumenten und auch Funk. Wenn Krämer sich auf Flughäfen zur Landung anmeldet, folgen ihm schon mal erstaunte Blicke aus dem Tower, wenn er Richtung Landebahn vorbeischwebt. Seit 2007 hat er die Fluglizenz für den Tragschrauber. Am Wochenende ein Abstecher auf die ostfriesischen Inseln, einen Freund irgendwo in Deutschland ohne Stau auf der Autobahn besuchen – für Krämer ist das kein Problem. Eine Tankfüllung reicht für gut vier Stunden – je nach Wind und Geschwindigkeit. „Wenn ich Vollgas gebe, macht der Tragschrauber auch schon mal 160 Kilometer pro Stunde. Ich mag aber mehr das gemütliche Fliegen. Das ist ein bisschen wie im Lied 'Über den Wolken' von Reinhard Mey“, schwärmt er. „Ich habe die Sonne im Gesicht, spüre die Luft, gucke runter auf die Erde und denke: Du lieber Himmel, über was für Kleinigkeiten regen wir uns im Alltag eigentlich oftmals so auf?“

Weitere Informationen

Die Geschichte der Tragschrauber

Erfunden wurde das Tragschrauber-Prinzip bereits 1923 von dem Spanier Juan de la Cierva. Er nannte das Flugprinzip „Autogiro“. Nach einem Boom in den 1920er-Jahren – unter anderem als Postfluggerät USA – gerieten Tragschrauber durch die Weltwirtschaftskrise wieder in Vergessenheit. Erneut in den Blick der Öffentlichkeit rückte das ungewöhnliche Fluggerät 1967 im James-Bond-Film „Man stirbt nur zweimal“. Aktuell arbeitet die deutsche Fraunhofer Aeronautics AG an einem serienreifen Tragschrauber für kommerzielle Zwecke. Das Modell Tensor 600X soll noch 2020 auf den Markt kommen.