An diesem Freitag um 9.35 Uhr hob der Ryanair-Flug von Bremen nach Mallorca planmäßig ab. (Christina Kuhaupt)

An diesem Freitag ist der erste Flug von Bremen nach Mallorca gestartet, nachdem die Bundesregierung die Reisewarnung für die Balearen am 14. März aufgehoben hatte. Ausgebucht war die Maschine der Ryanair allerdings nicht. Viel Unverständnis für die allgemeine Diskussion um Flugreisen und gleichzeitig das Gefühl, sich für erlaubtes Tun rechtfertigen zu müssen, waren die häufigsten Reaktionen der Passagiere auf Fragen des WESER-KURIER nach ihrer Motivation für die Reise.

„Wir hatten immer gesagt, dass wir sofort buchen, wenn die Reisewarnung aufgehoben wird “, sagt Markus Freiknecht. Seine sowie eine befreundete Familie sind aus dem Landkreis Cuxhaven zum Bremer Flughafen angereist. Sie fühlen sich sicher. „Wir haben alle einen negativen Schnelltest, denn die spanischen Behörden lassen einen ja auch nur mit diesem Nachweis ins Land“, sagt der Familienvater.

Und so sehen es die meisten Passagiere, soweit sie überhaupt bereit sind, über ihre Reise zu reden. „Sobald man davon erzählt, wird man ja im Bekanntenkreis zum Aussätzigen“, sagt einer, der seinen Namen nicht preisgeben will. „Dabei fliege ich genau genommen jetzt aus einem Risikogebiet weg in ein sicheres Land“, bewertet er die Verhältnisse. Und so sehen es viele.

Peter Wilken hat ein Haus auf Mallorca und verbringt regelmäßig einige Monate auf der Insel. „Dort halten sich viel mehr Menschen an die Regeln und es wird auch strenger kontrolliert als in Deutschland“, berichtet er. Insofern fühlt sich der 71-Jährige auf Mallorca sogar sicherer als in Deutschland. Die neuen Auflagen, sich vor der Rückreise auf Mallorca testen lassen zu müssen, weil nur noch mit einem negativem Corona-Nachweis der Flieger nach Deutschland betreten werden darf, kümmern ihn nicht. „Da geht man auf Mallorca ins Krankenhaus und lässt sich testen, das ist kein Problem.“

Freiknecht weiß hingegen noch nicht, ob und wie eine solche Regel für ihn und seine Familie vor Ort umgesetzt wird. „Ich gehe mal davon aus, dass das organisiert wird.“ Allerdings hat er Flug und Hotel auf eigene Faust gebucht. Einen Reiseveranstalter, an den er sich wenden kann, gibt es nicht. Der Bund-Länder-Beschluss sieht die Fluggesellschaften in der Pflicht. Die Lufthansa und Condor haben auch bereits erklärt, solche Tests für ihre Passagiere zu organisieren. Easyjet hält sich dagegen nicht für zuständig. Und Ryanair, die die Flüge ab Bremen anbieten, hat sich auch auf Anfrage des WESER-KURIER dazu bislang nicht geäußert.