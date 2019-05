Am Bremer Flughafen ist es am Sonntagmorgen zu einem Vorfall gekommen. Wie Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizei, dem WESER-KURIER auf Nachfrage mitteilte, hat ein Fluggast gegen 9.43 Uhr im Luftsicherheitsbereich eine alarmgesicherte Tür kurzzeitig geöffnet. Der Gatebereich wurde aus Sicherheitsgründen von der Bundespolizei geräumt. Derzeit läuft die Maßnahme noch. Diese sei notwendig, weil in dem kurzen Moment der Öffnung gefährliche Gegenstände in den Luftsicherheitsbereich gelang seien könnten, erklärt Jureczko. Das Luftverkehrsrecht schreibe dies so vor.

Der Flugverkehr aus Bremen wurde unterbrochen. Abflüge verspäten sich. Ankommende Flugzeuge können aber in Bremen landen. Der nächste Flug geht ab 13.20 Uhr von Bremen nach München. Ob die Maßnahme der Bundespolizei bis dahin aufgehoben ist, ist derzeit unklar. (haf).