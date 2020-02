Bremens Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) hält es wenig zielführend, die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung ein weiteres Mal zu beginnen. (Frank Thomas Koch)

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza will Straftaten im Netz besser verfolgen können. Und wirbt deshalb für die Wiedereinführung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung. Denkbar ist für sie eine Speicherung der Daten für drei Monate. Auf Unterstützung aus Bremen braucht die CDU-Politikerin dabei nicht zu hoffen. Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) und die innenpolitischen Sprecher von Grünen und Linken erteilten dem Vorstoß eine deutliche Abfuhr. Zuspruch erhält sie dagegen aus Reihen der SPD-Fraktion.

Als Vorratsdatenspeicherung wird die flächendeckende, anlasslose Erfassung von Telefon- und Internetdaten der Nutzer bezeichnet. Nach einem Gerichtsbeschluss im Jahr 2017 setzte die Bundesnetzagentur die Speicherpflicht aus, sie gilt seither in Deutschland als verboten. Havliza hält das für ein Problem. „Ohne Datenspeicherung ist es schwierig, die Identitäten der Täter zu ermitteln“, erklärte sie unlängst in Hannover. „Ich halte es für wichtig, dass die Speicherung von IP-Adressen und Portnummern wieder möglich wird, damit nicht das Gefühl vorherrscht, das Internet sei ein rechtsfreier Raum.“

Bremens Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) kann dem nichts abgewinnen. „Die bisherigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und auch des Bundesgerichtshofs zu dem Thema sind eindeutig.“ Es gehe eben nicht um die Speicherdauer, sondern darum, ob das Kommunikationsverhalten aller Bürger anlasslos gespeichert werden dürfe. „Diese Diskussion jetzt ein weiteres Mal zu beginnen, halte ich nicht für zielführend.“

So sehen es auch die Grünen und die Linke in Bremen. „Eine allgemeine und anlasslose Vorratsdatenspeicherung lehnen wir weiterhin ab“, sagt Björn Fecker, Fraktionschef und innenpolitischer Sprecher der Grünen. „Sie ist verfassungswidrig und unnötig. Das sollte die CDU endlich einsehen.“ Die Vorratsdatenspeicherung werde alle paar Jahre aus der Mottenkiste geholt, eingeführt und dann wieder vom Bundesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof gekippt, sagt Nelson Janßen, Vorsitzender und innenpolitischer Sprecher der Linken-Fraktion. „Sie ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte und stellt alle Menschen unter Generalverdacht – das lehnen wir entschieden ab.“

Für Kevin Lenkeit, innenpolitischer Sprecher der SPD, stellt der Havliza-Vorstoß dagegen durchaus eine Alternative dar. „Dementsprechend stehe ich dem Vorschlag einer maximal dreimonatigen Vorratsdatenspeicherung offen gegenüber.“ Zu berücksichtigen sei allerdings die Zuständigkeit der Richter, denen entsprechende Entscheidungen vorbehalten blieben.

Deutlich mehr Zuspruch aus Bremen erhält der Beschluss des Bundeskabinetts zu schärferen Regeln für Straftaten in den sozialen Netzwerken. Derzeit müssen soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter Hasspostings, auf die sie aufmerksam wurden, nur löschen. Künftig soll, wer Nazi-Propaganda verbreitet, Straftaten billigt oder mit Vergewaltigung droht, dem Bundeskriminalamt gemeldet werden.

Claudia Schilling begrüßt dies. „Wir müssen Rechtsextremismus und Hasskriminalität entschieden begegnen – auch und besonders in den sozialen Netzwerken.“ Aus Sicht der Justizsenatorin müsste es das klare Interesse der Betreiber derartiger Plattformen sein, dass ihre Portale nicht zur Verbreitung von Hass genutzt werden. Die Realität sehe jedoch anders aus. Auch deswegen sei es richtig, Anbieter wie Facebook, Instagram, Youtube oder Twitter gesetzlich zu verpflichten, schwerwiegende Straftaten wie etwa Aufrufe zu Mord oder Volksverhetzung den Ermittlungsbehörden zur Prüfung zu melden. „Dass parallel dazu das Strafmaß für Beleidigungen im Netz erhöht werden soll, ist ebenfalls ein absolut richtiger Schritt.“

Als „sinnvoll und wichtig“ bezeichnet Kevin Lenkeit auch das neue Gesetz, mit dem sich nun allerdings erst noch der Bundestag befassen muss. Angesichts der aktuellen Entwicklungen gelte es im digitalen Raum zu regieren. „Denn auf Worte des Hasses folgen immer häufiger Taten aus Hass.“ Für Björn Fecker enthält das Gesetzespaket „durchaus interessante Vorschläge“. Im Ziel sei man sich einig, über die Schritte dorthin müsse aber intensiv diskutiert werden.

Für Nelson Janßen dagegen ist das Anti-Hate-Speech-Gesetz von Bundesjustizministerin Lambrecht (SPD) „ebenfalls ein Fehlgriff“. Dass nun die Plattformbetreiber als privatwirtschaftliche Unternehmen entscheiden, gegen wen ein Anfangsverdacht geprüft werden soll, könne nicht die Lösung sein. Und dass Strafverfolgungsbehörden künftig die Möglichkeit haben sollen, Passwörter einzufordern, sei katastrophal. „Besteht nur der Verdacht einer Straftat, können die Behörden dadurch das gesamte Verhalten einer Person im Internet ausforschen.“