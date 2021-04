Mitglieder von Verfassungsorganen gehören zur Priorität drei. Doch in Bremen können die Bürgerschaftsmitglieder mit einer Impfung erst im Juni rechnen. (Owen Humphreys/dpa)

Anders als die Bundestagsabgeordneten können die Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft noch nicht ab 3. Mai mit einer Einladung ins Impfzentrum rechnen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte dieses Datum als Beginn der Impfungen für Mitglieder der Bundesregierung, des Bundestags, des Bundesrats und des Bundesverfassungsgerichts genannt.

Priorität drei führt zu Stau

Weil Mitglieder und Mitarbeiter von Verfassungsorganen offiziell zur „kritischen Infrastruktur“ zählen, fallen sie nach der Impfverordnung in die Prioritätsgruppe drei. Für diese Gruppe haben auch in Bremen die Impfungen bereits begonnen, allerdings ist sie so groß, dass nicht alle Betroffenen sofort mit Terminen rechnen können. „Aktuell sind die angekündigten Impfstoffmengen für das Impfzentrum bis Ende Mai bereits verplant“, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher des Gesundheitsressorts. Frühestens im Juni könnten die Bürgerschaftsabgeordneten also dran kommen.

Zur kritischen Infrastruktur zählen auch Polizei, Zoll, Feuerwehr, Katastrophenschutz sowie die Justiz. Darüber hinaus sind in diesem Zusammenhang unter anderem auch Apotheker, Bestatter oder Mitarbeiter von Wasser- und Energieversorgern in der Impfverordnung genannt. „Alle entsprechenden Institutionen und Unternehmen haben wir aufgefordert, uns Mitarbeiterlisten zu übermitteln, um die Impfungen zu organisieren“, sagt Fuhrmann. Die Bürgerschaft reihe sich da ein.

Für den Senat teilt Sprecher Christian Dohle mit, dass im öffentlichen Dienst zunächst diejenigen geimpft werden sollen, die sich nicht durch Homeoffice schützen können und die beruflich bedingt viele Kontakte haben. „Ausdrücklich keine Priorität haben Staatsräte, Abteilungsleiter, Stabsmitarbeiter und andere Beschäftigte der senatorischen Behörden. Auch die Senatsmitglieder selbst sehen sich eher am Ende dieser Gruppe“, sagt Dohle. Unabhängig davon sind Impfungen aufgrund von Vorerkrankungen oder Alter möglich, so ist etwa Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bereits geimpft. Er wird im Juli 70.

Niedersachsen will Corona-Impfungen vorerst noch gar nicht für Abgeordnete und Minister freigeben. „Wir wissen, dass das ein zweischneidiges Thema ist“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem WESER-KURIER. „Deswegen werden wir uns erst einmal die weitere Entwicklung anschauen.“ Ab Anfang Mai sollen zunächst Feuerwehrleute und Lehrkräfte der weiterführenden Schulen geimpft werden.

In eigener Sache muss Weil das Problem der Impf-Priorisierung nicht entscheiden. Mit seinem Geburtsjahrgang 1958 ist er als über 60-Jähriger seit Montag ganz regulär in Gruppe drei dran. „Ich habe mich sofort angemeldet und zügig einen Termin bekommen“, berichtete der Regierungschef. Wie für viele seiner rund eine Million Ü-60-Genossen in Niedersachsen ist auch für ihn das Vakzin von Astra-Zeneca vorgesehen.