Das Haus der Bürgerschaft ist der zentrale Ort politischer Debatten. Im kommenden Jahr wird er für ein Jahr geschlossen. (Christian Walter)

Die Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft werden sich auf einen wechselhaften Einstieg in die neue Legislaturperiode einstellen müssen – zumindest räumlich. Unmittelbar nach der Bürgerschaftswahl 2019 soll das Parlamentsgebäude nämlich für ein Jahr geschlossen werden. Schuld daran sind umfangreiche Baumaßnahmen, die laut Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) nicht weiter aufgeschoben werden können.

Lange konnten sich Vertreter von Immobilien Bremen (IB) und die Bürgerschaftsverwaltung nicht einigen, wann und wie die Baumaßnahmen am besten durchgeführt werden (wir berichteten). In dieser Woche habe man sich aber nun auf einen ersten Fahrplan verständigen können, sagte Weber am Freitag dem WESER-KURIER. Dafür hatten sich am Mittwoch Vertreter von IB, Architekten, der Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki und Teile der Bürgerschaftsverwaltung getroffen.

Obwohl noch weitere Prüfungen anstehen, ist schon jetzt klar, dass der Umbau ein Mammutprojekt wird. „Das wird ein riesiger Eingriff in das Haus“, sagte Weber. Genaue Angaben zu den Kosten konnte er nicht machen. „Das wird sicher weit mehr als eine Million Euro kosten.“ Der Großteil davon sei bereits im Haushalt eingeplant.

Zwar sind in den vergangenen 50 Jahren immer mal wieder kleinere Instandsetzungen gemacht worden, aber nie flächendeckend. Das soll sich ab Sommer 2019 ändern. Der überwiegende Teil davon betrifft den Brandschutz. So müssen allein 900 Öffnungen in die Decke gebohrt werden, um die Brandmeldeanlagen neu zu verkabeln.

Logistisches Geschick ist gefragt

„Man kann davon ausgehen, dass alle Räume in Mitleidenschaft gezogen werden“, so Weber. Dabei müssen die Bauarbeiter jedoch besonders vorsichtig vorgehen – schließlich steht das gesamte Gebäude unter Denkmalschutz. Fest steht auch, dass die Verglasung im Eingangsbereich verstärkt werden muss, außerdem wird es Veränderungen in den Treppenaufgängen und an den Türen geben.

Eine Sache lässt Christian Weber noch besonders zittern. In den kommenden Wochen wird es eine Simulation geben, wie schnell große Menschengruppen im Parlament evakuiert werden können. Dauert es länger, als die Vorschriften es zulassen, müssen zusätzliche Sicherheitstüren her.

Das könnte bedeuten, dass unter anderem der Umlauf im zweiten Stock, wo aktuell die Charlie-Hebdo-Ausstellung zu sehen ist, mit unschönen Glaskörpern zugebaut wird. „Es wäre sehr bedauerlich, wenn man diese schöne und offene Fläche unterbrechen müsste“, sagte Weber. Neben der optischen Veränderung ist bei dem Umbau aber vor allem auch logistisches Geschick gefragt.

Favorisierte Lösung ist das Rathaus

Allein zehn Plenarsitzungen werden in dem Jahr in anderen Gebäuden stattfinden müssen, hinzukommen zahlreiche Deputationssitzungen und weitere Veranstaltungen der Bürgerschaft. Der Bürgerschaftspräsident lote deshalb schon jetzt einige Optionen aus. Er habe bereits Briefe an die Handelskammer, die Baumwollbörse und die Bremer Landesbank geschrieben. Die favorisierte Lösung für die Bürgerschaftssitzungen sei jedoch das Rathaus.

Dorthin ist das Parlament bei den letzten Umbaumaßnahmen vor einigen Jahren schon einmal gezogen. Ein Teil der Sitzungen fand damals zudem in Bremerhaven statt. Weber selbst wird voraussichtlich mit in die Räumlichkeiten der Bürgerschaftsverwaltung in den Börsenhof A ziehen. Außerdem wird sich für den Rat für Integration und den Europapunkt im Erdgeschoss eine Lösung finden müssen.