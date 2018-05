Seit Wochen diskutiert nicht nur Bremen über den Verdacht, dass Tausende Flüchtlinge zu Unrecht nicht abgeschoben wurden. Darauf reagiert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) jetzt mit – einer Abschiebung. Lustig, oder?

Nein, im Gegenteil. Es ist, vorsichtig formuliert, ein seltsamer Zufall, dass sie mit Josefa Schmid ausgerechnet die Person trifft, die in ihrem soeben öffentlich gewordenen internen Bericht auch die Nürnberger Zentrale angreift. Und selbst, wenn es berechtigte Gründe für Schmids spontane Abberufung nach Deggendorf – gegen die sie vorgeht – geben mag: Der Zeitpunkt untermauert das schlechte Bild, das die Bamf-Zentrale abgibt. Die Informationspolitik der Behörde in Nürnberg trägt bislang wenig dazu bei, das Vertrauen in sie zu stärken.

Fragen haben alle Seiten zuhauf, zum Beispiel Bremens Innensenator. Antworten dagegen sind rar. Verliefe die Aufklärungsarbeit ähnlich, ließe das Schlimmes befürchten. Nicht einmal das ist klar: Wer wird denn eigentlich dafür eingesetzt, Tausende von Fällen, und nicht nur aus Bremen, zu überprüfen? Wer untersucht die Bamf-Strukturen? Intransparenz, so scheint es, ist nicht nur ein Problem, welches das Bamf mit seiner Außendarstellung hat.