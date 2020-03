Bremen bietet angesichts der Corona-Krise zwei Zeiträume bei den Abiturprüfungen an. Die Schülerinnen und Schüler können den Zeitraum auswählen. (Ole Spata/dpa)

Die Abiturprüfungen in Bremen fallen der Corona-Krise nicht zum Opfer. Es gibt zwei Prüfungszeiträume, teilt Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) mit.

„Alle Abiturientinnen und Abiturienten sollen ihr Abitur mit einer Prüfung ablegen können und damit die reguläre Hochschulreife erlangen. Das ist uns äußerst wichtig", betont Bogedan. Und fügt hinzu: "Uns ist sehr wohl bewusst, dass dies unter erschwerten Bedingungen passieren wird."

Der erste Zeitraum bleibt – wie in den vergangenen Wochen von der Senatorin immer wieder bekräftigt – bestehen - er beginnt am 22. April. Der zweite Prüfungszeitraum beginnt am 12. Mai.

Die Schülerinnen und Schüler müssten sich zuvor entscheiden, welchen Zeitraum sie für ihre Prüfungen wählen, heißt es aus dem Bildungsressort. Das genaue Prozedere dafür werde gerade "unter Hochdruck" erarbeitet, sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch deren Eltern würden "schnellstmöglich informiert“, so Bogedan weiter.

Mit dieser Regelung wolle Bremen den Schülerinnen und Schülern gerecht werden, „die sich für das Abitur fit fühlen, aber auch denen, die aufgrund der schwierigen Situation noch etwas Zeit brauchen“. Es werde zudem auch in diesem Jahr einen Nachschreibtermin geben.

„Wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundressort, um die hygienischen und medizinischen Voraussetzungen für die Prüfungen gewährleisten zu können„, erläutert die Senatorin. “Kurzfristig mag die Idee, das Abi mit einer Durchschnittsnote zu erreichen, interessant erscheinen. Doch es wird ohne Prüfungen immer den Makel tragen, kein rechtssicheres und damit kein ‚echtes Abitur‘ zu sein.“

In der Stadt Bremen bereiten sich derzeit nach Auskunft des Bildungsressorts rund 2.470 Schülerinnen und Schüler auf das Abitur vor, in Bremerhaven sind es rund 580.

Die Prüfungszeiträume für das Land Bremen im Überblick:

Haupttermin 1: 22. April bis 7. Mai.

Haupttermin 2: 12. Mai bis 29. Mai.

Nachschreibtermin: 15. Juni bis 20. Juni.