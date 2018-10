Helfer prüfen die Rohrleitungen, in denen Seewasser zur Weser fließt. (Christian Kosak)

Geduldig erklärt Gerd Franke, wie die Fische des Sees gerettet werden sollen. Die Filter vor den Rohren der Pumpen, die seit Freitag, 21 Uhr, Wasser aus dem Tietjensee ziehen, seien so fein, dass Fische nicht durchkommen, sagt der Mann vom Technischen Hilfswerk (THW). Noch am Sonnabend sollte ein Fischer alles einfangen, was sich in die tieferen Bereiche zurückgezogen hat. „Wir rufen ihn an, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht ist, damit er die Fische mit großen Netzen herausholt und auf umliegende Teiche verteilt“, berichtet Funke am Vormittag.

Um zwei bis drei Zentimeter pro Stunde sinke jetzt der See bei Schwanewede, sagt das THW. In drei bis fünf Tagen könne er leergepumpt sein. Danach will die Polizei mit der Durchsuchung des schlammigen Bodens beginnen. Die Ermittler hoffen, die Überreste der vor 25 Jahren verschwundenen Jutta Fuchs aus Farge zu finden (wir berichteten). Und eine Pistole.

Dauer der Durchsuchung ist ungewiss

Rund 35 Millionen Liter Wasser müssen raus. Sechs Pumpen sollen das übernehmen – zwei geliehene Großpumpen, die maximal 15 000 Liter pro Minute schaffen, und vier Tauchpumpen, sagt Frank Materne vom THW. Gemeinsam mit 20 örtlichen Feuerwehrleuten haben die 40 THW-Helfer schon viel geleistet. Sie bauten drei Entnahmestellen am See, legten Schlauchleitungen über den Weserdeich und stellten dahinter zwei offene Container auf.

In diese Behälter fließt das abgepumpte Wasser, läuft dann weiter in den Entwässerungsgraben hin zur nahen Weser. „Alles, was schwerer ist als Staub, setzt sich im Behälter ab“, erklärt Franke. So soll wohl sichergestellt werden, dass kein mögliches Beweisstück verschwindet. Die Container würden regelmäßig gecheckt und wegen der Hochwassergefahr auch umgesetzt.

Ein dritter Absetzbehälter steht am nahe gelegenen Mühlenfleet, das ebenfalls in die Weser entwässert. Irgendwann wird Wasser aus diesem Fleet zurück in den Tietjensee gepumpt, sagt Franke. Dann sollen darin auch wieder Fische ausgesetzt werden.Noch wisse man nicht, wie lange die Durchsuchung des Schlamms dauere, sagt Stephan Alken von der Bremer Polizei.

Zusammen mit Experten habe man einen Plan erarbeitet, wie vorgegangen werden soll. „Der Plan wird nicht verraten.“ Polizeibeamte und einige Spezialisten würden den Grund des Sees durchkämmen, sagt Alken lediglich. „Hoffentlich nicht wochenlang.“ Auch Horst Wesemann beobachtet die Abpump-Aktion am Sonnabend.

Der Bremer Anwalt und sein Kollege Stefan Hoffmann schauen sich am See gründlich um. Sie verteidigen den 58-jährigen Mann, der seine damalige Lebensgefährtin Jutta Fuchs vor 25 Jahren getötet und ihre Leiche im See versenkt haben könnte. Vor dem Landgericht Bremen habe er Bedenken gegen die Trockenlegung geäußert, sagt Wesemann. „Aber das Gericht hat anders entschieden.“ Das Abpumpen sei ein „Riesenaufwand, und ich fürchte, das Ergebnis wird gleich null sein“. Immerhin müssten 50 Zentimeter Sedimente abgetragen werden, um den Zustand von vor 25 Jahren zu bekommen.

Mit moderner Technik fast alles im Blick

Das ist aber nicht das Problem der THW- und Feuerwehrhelfer. Sie haben genug zu tun, manche vom THW sind schon seit Tagen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Einige wirken erschöpft, viele der meist jungen Männer und wenigen Frauen halten Kaffeebecher in den Händen. Am Freitag hätten sie mithilfe von Fässern auch provisorische Stege für die Rohre in den See gebaut, berichtet Franke.

Nicht nur, um die Ufer zu schützen, sondern vor allem, um besser an das tiefere Wasser zu gelangen. Polizeisprecher Alken lobt sie alle, es sei praktisch eine Gemeinschaftsleistung gewesen. Freiwillige Helfer, auch aus Niedersachsen, hätten ebenso mitgemacht wie Ökologie-Experten und andere Fachleute.

Mit moderner Technik hat das THW fast alles im Blick. Materne erzählt, per Notebook könnten Mitarbeiter die aktuelle Pumpleistung abrufen und sehen, um wie viel das Wasser sinke. Alle fünf Minuten nehme ein Pegel den Wasserstand auf, den das Notebook dann grafisch anzeige. Überwacht werde auch, ob Rohre verstopften und ein Überfließen drohe.

Mehr zum Thema Vorbereitungen für Leichensuche Tietjensee wird abgepumpt Vier, vielleicht fünf Tage wird es dauern, bis die etwa 35 Millionen Liter Wasser des Tietjensees ... mehr »

Nachts seien sechs bis acht Helfer im Einsatz. Sie müssten zum Beispiel prüfen, ob sich Pumpen festfahren. Außerdem seien die Aggregate zu betanken. Dass es schnell zu technischen Problemen mit den Pumpen kommen kann, zeigt sich kurz schon am Sonnabend. Auch deshalb ist nicht genau festzulegen, wann der See trocken sein wird.

Einen Zufluss, also eine externe Quelle, die immer wieder Wasser hinein leitet, soll der Tietjensee aber nicht haben, sagt ein Feuerwehrsprecher. Das war zunächst befürchtet worden. 20 THW-Helfer sollen nun tagsüber am See bleiben. Alle arbeiten ehrenamtlich, einige Mitarbeiter des Hilfswerks waren erst am Dienstag dieser Woche aus Meppen zurückgekommen, wo sie bei der Löschung des Moorbrandes geholfen hatten.

„Und am Dienstagabend hatten wir schon die Besprechung für den Einsatz hier“, erzählt einer. Seitdem liefen die Vorbereitungen fürs Abpumpen. Dass die Freiwillige Feuerwehr ihre Hilfe anbot, kam beim THW gut an. Feuerwehrleute wollen auch den Rückbau übernehmen.

Kosten stehen noch nicht fest

Was die aufwendige Aktion letztlich kosten wird? Das hänge von vielen Faktoren ab und stehe noch nicht fest, sagt Polizeisprecher Alken. „So einen Einsatz habe ich auch noch nicht erlebt.“ Wohl die meisten nicht. Näher bekannt wurden im Bundesgebiet bislang nur drei Abpump-Aktionen in Zusammenhang mit Kriminal- und Todesfällen.

Im November 2017 ließ die Polizei den Staufener Stadtsee (bei Freiburg) auf der Suche nach Beweismitteln im Fall eines gesprengten Pädophilenrings teilweise abpumpen. Tatsächlich fand man eine Festplatte mit wichtigen Daten. Im April 2016 war es ein Weiher in einem Kölner Park, den das THW leerpumpte, um Beweisstücke im Fall eines 31-Jährigen zu suchen.

Dessen Leiche war im Bereich des Weihers gefunden worden. Eine Fachfirma hatte zuvor alle Fische gefangen. Vor zehn Jahren lag in Leipzig die achtjährige Michelle tot in einem Teich. Die Feuerwehr setzte dort Hochleistungspumpen ein. Der Täter stellte sich 2009 der Polizei.