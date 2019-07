So sieht im Entwurf der Neubau mit seinen 33 Wohnungen aus. Die alten Bäume an der Schwachhauser Heerstraße bleiben erhalten. (planungsbüro italiano)

Noch ist es da, ein imposantes Haus, ein Herrenhaus, das seit mehr als 100 Jahren an der Schwachhauser Heerstraße steht. Sofort ins Auge fallen die vier Säulen, die den Mittelportikus tragen. Das ist italienischer Baustil aus der Renaissance, eine in diesen Breitengraden ganz seltene Kostprobe davon. Dem Gebäude hilft das freilich nicht mehr, es wird verschwinden, auch wenn sich noch Widerstand regt. Das erste Mal hat sich in dem Streit jetzt der neue Eigentümer zu Wort gemeldet. Für ihn steht der Abriss fest, für die Behörden wohl auch.

Thorsten Italiano ist Architekt. Er hat das 3265 Quadratmeter große Grundstück mit Haus und altem Baumbestand vor zwei Jahren von einem Makler erworben und die Pläne für ein neues Gebäude gezeichnet. Es wird eine knapp doppelt so große Grundfläche haben wie das Medienhaus und dehnt sich links und rechts stärker aus. Der Abstand zur Straße bleibt ungefähr gleich. Die Bäume dort werden erhalten und schirmen das neue Haus ab. Auf den vier Geschossen verteilen sich 33 Wohnungen.

Das ist der Plan. Italiano könnte mit Bau und Abriss jederzeit anfangen, die Aufträge, sagt er, sind erteilt. Dass er zögert, liegt an ein paar Anwohnern. Sie haben einen Rechtsanwalt beauftragt und Widerspruch bei der Baubehörde eingelegt. Außerdem gibt es eine Petition, mit der sich die Bürgerschaft beschäftigt. Doch das sind, so scheint es, nur noch Nebengeräusche. Die Genehmigungen liegen alle vor, und Italiano wird sie nutzen, daran lässt er keinen Zweifel. Der Petitionsausschuss verweist auf die Sachlage, und von dem Widerspruch der Anwohner hört man, dass er auf tönernen Füßen steht. In der Vergangenheit gab es in der Angelegenheit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Tenor: Der Bau ist rechtens.

„Wir finden auch, dass erhalten werden sollte, was erhaltenswert ist“, erklärt der Architekt. Hier sei das aber nun mal nicht der Fall. Das Medienhaus ist vom Landesdenkmalpfleger im Jahr 2001 als nicht schützenswert eingestuft worden. Der Grund waren die zu starken baulichen Veränderungen vor allem im Inneren des Gebäudes. Tatsächlich musste man zuletzt viel Fantasie aufbringen, um das Haus dem Großbürgertum zuzuschreiben. Erbaut wurde es im Auftrag von Heinrich Gross, der als leitender Arzt gleich um die Ecke im St.-Joseph-Stift gearbeitet hat. Nach der Gross-Ära zogen in den 1950er-Jahren wohnungslose Familien ein, später kam eine Schifffahrtslinie in dem Bau unter, und vor 30 Jahren übernahmen das Haus diverse Medienschaffende und Werbeagenturen, daher der Name. Im September vergangenen Jahres sind die letzten Mieter ausgezogen.

Im Inneren des Gebäudes ist nach Auskunft von Italiano kein Stein mehr auf dem anderen. Es ist komplett leer geräumt und hat seinen Kern verloren. Eher heute als morgen, so der Architekt, werde mit dem Abriss begonnen, für den er sechs Wochen veranschlagt. Das Bauprojekt im Ganzen soll nach etwa zwei Jahren abgeschlossen sein.

Bei den Entwürfen mussten Vorgaben befolgt werden. Dazu gehören die Kubatur des u-förmigen Hauses und die Art der Bedachung. Außer Frage stand von Beginn an, dass ein Teil der Bäume auf dem Grundstück stehen bleibt, darunter die beiden rund 150 Jahre alten Blutbuchen an der Schwachhauser Heerstraße. Für die Autos der Mieter wird es eine Tiefgarage geben, die Zufahrt erfolgt über die Lortzingstraße.

Kritik von Fachleuten

Kritik an Abriss und Art des Neubaus kommt nicht nur von den Anwohnern und der Initiative, die im Januar eine Petition für die Bürgerschaft formuliert hat. Eberhard Syring, Professor für Architekturtheorie und Baugeschichte an der Hochschule Bremen, lobt das Medienhaus als „stadtbildprägendes Bauwerk“.

Es sei ein Beispiel für die Kunst des damaligen Architekten August Abbehusen. Syring zitiert in einem Gastbeitrag für den WESER-KURIER aus einer Würdigung: „Abbehusen war der strengste Klassizist unter den bremischen Architekten seiner Zeit und besaß das feinste Proportionsgefühl.“ Der geplante Neubau sei dagegen architektonisch belanglos, so Syring. Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki hat es sehr früh in der Debatte noch drastischer ausgedrückt: „Was dahin kommen wird, wird uns alle erschrecken“, orakelte Skalecki vor zwei Jahren. Das Vorhaben sei für seine Behörde eine sehr traurige Angelegenheit.

Er sehe aber keine Chance, die Villa doch noch unter Schutz zu stellen, nachdem in der Vergangenheit anders entschieden worden sei. Italiano will den Neubau an einen Investor verkaufen. Zuletzt hat der Architekt ein Wohnhaus mit 17 Einheiten auf einer Fläche zwischen Dobben und Außer der Schleifmühle errichtet. Das Projekt in der Bahnhofsvorstadt war wegen Problemen mit den angrenzenden Gebäuden einige Jahre nicht vorangekommen. Jetzt ziehen die ersten Bewohner ein.