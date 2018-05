Im April waren die Abrissarbeiten zunächst gestoppt worden. (Christina Kuhaupt)

Nun ist es für alle sichtbar: Das ehemalige Textilkaufhaus Harms am Wall und die beiden angrenzenden Häuser werden abgerissen. Am Freitag begann der Einsatz für einen Spezialbagger, der sich die oberen beiden Geschosse vornehmen soll. Mit einer Art Schere kneift der Bagger Stück für Stück Teile der Dachkonstruktion und des Mauerwerks heraus und "knabbert" sich so von oben nach unten durch das Bauwerk.

Der Auftrag des Baggerführers: Bis Mitte Juni soll er die oberen beiden Geschosse abgetragen haben, erklärt Daniel Günther, Sprecher der Eigentümergesellschaft Müller & Bremermann. Dann werde das Spezialgerät gegen "einen kleineren Bagger ausgetauscht", der den Abriss bis zum Erdgeschoss erledigen soll.

Sobald der 60 Tonnen schwere Abrissbagger abgerückt ist, könne die Vollsperrung zwischen Herdentorsteinweg und Bischofsnadel aufgehoben werden. Der Verkehr könne dann auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeleitet werden, bestätigt Jens Tittmann, Sprecher der Baubehörde. Die Einbahnstraßen-Regelung gelte für den Verkehr, der vom Herdentorsteinweg in Richtung Altes Polizeihaus rolle. "Wir haben uns dabei an den Wünschen der Einzelhändler orientiert", erklärt Tittmann. Denn so sei es möglich, dass Geschäftskunden "wie gewohnt" rechts an der Straße parken können, wenn sie die Läden an der Straße "Am Wall" ansteuern.

Kurzzeitig sei erwogen worden, die Einbahnstraßen-Regelung für den abendlichen Berufsverkehr "umzudrehen", sagt Tittmann. "Denn das entspricht den üblichen Verkehrsströmen." Allerdings zeige die Erfahrung aus anderen Städten, "dass das nicht funktioniert". Daher bleibe es bis Herbst dabei, dass der Baustellen-Abschnitt des Straßenzuges nur in Richtung Altes Polizeihaus befahren werden kann. Anfang November, so die derzeitige Planung, soll der Verkehr dann wieder ungehindert fließen.