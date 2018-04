Seit Dienstag wird das Johann-Jacobs-Haus abgerissen. (Frank Thomas Koch)

Es geht los: Am Dienstag haben Bauarbeiter mit dem Abriss des Johann-Jacobs-Hauses in der Obernstraße begonnen. Der Stammsitz der Bremer Kaffee-Dynastie wird zusammen mit dem Nachbargebäude abgerissen. Der Uhren- und Lederwarenhändler Fossil war bereits vor Wochen ausgezogen, genauso wie das Schuhgeschäft Ecco. Wie berichtet, sollen die zwei alten Häuser für ein neues weichen. Dahinter entsteht der Jacobs-Hof. Er ist das Bindeglied zwischen den Neubauten und der historischen Stadtwaage in der Langenstraße, die ebenfalls entwickelt wird.

Mehr zum Thema Umbau der Bremer Innenstadt geht voran Jacobs-Haus wird abgerissen Der Umbau der Bremer City nimmt Fahrt auf: Das Johann-Jacobs-Haus wird abgerissen. Schon ab Mitte ... mehr »

Investor ist der Unternehmer Christian Jacobs, der mit seinen verschiedenen Bauprojekten stärkere Verbindungen zwischen der Schlachte und der Innenstadt schaffen will. Der Unternehmer packt in unmittelbarer Nähe auch das Kontorhaus am Markt an, das er jüngst von der Stadt erworben hat. Wenn alles nach Plan läuft, soll bis Ende kommenden Jahres der gesamte Komplex zwischen Obern- und Langenstraße fertig sein.