Straße wird im Laufe des Tages gesperrt

Abrissarbeiten bei Harms am Wall beginnen

Am Dienstag beginnen die Arbeiten am abgebrannten Kaufhaus Harms am Wall. Die Straße Am Wall ist deshalb zwei Monate lang voll gesperrt.