In Huchting haben nach der schweren Explosion Ende Juni die Aufräumarbeiten begonnen. Bagger sorgten am Montag dafür, dass erste Trümmerteile abgetragen wurden. Bis zum Ende der Woche sollen die beiden Reihenhäuser vollständig abgerissen werden, die bei der Detonation in der Kirchseelter Straße zerstört wurden. Bei der Explosion, die nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft offenbar von der 41-jährigen Bewohnerin selbst herbeigeführt wurde, starben ihr siebenjähriger Sohn sowie eine 70-jährige Frau in dem Nachbarhaus. Alles deutet auf einen Suizid hin, ein Abschiedsbrief war im Anschluss an die Tat aufgetaucht. Wie berichtet, litten die Anwohner seitdem unter dem Anblick der Trümmer, die sie immer wieder an das Erlebte erinnerten. Für die Abbrucharbeiten sind die Eigentümer und die Versicherungen zuständig. Nach Angaben der Baubehörde wurde dort eine entsprechende Abrissanzeige genehmigt.