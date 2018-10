40 Meter hoch sollte der "Bremer Weihnachtsbaum" aufragen. Doch weder auf dem Marktplatz noch am Ansgarikirchhof wollte ihn die Wirtschaftsbehörde. (Harry Wegener)

Harry Wegener hofft auf eine neue Chance für seinen „Bremer Weihnachtsbaum“, 2017 bekam er sie nicht, 2018 nutzt er sie an einem anderen Ort, 2019 will er endlich zum Zuge kommen. Juristisch konnte er die Chance bisher nicht erzwingen. Sein größter transportabler Weihnachtsbaum der Welt mit Schank- und Gastraum auf zwei Ebenen durfte im vergangenen Jahr zurecht vom Bremer Weihnachtsmarkt ausgeschlossen werden, wie das Verwaltungsgericht geurteilt hat. Nun soll das Oberverwaltungsgericht die Sache endgültig klären. Der Fall erinnert ein wenig an den Streit um die Berücksichtigung von „Bayernzelt“ oder „Königsalm“ auf dem aktuellen Freimarkt. In beiden Konflikten geht es letztlich um die Frage, welche Spielräume die Marktbehörde bei der Zulassung von Schaustellerbetrieben und der Gestaltung von Märkten hat.

Harry Wegener, der einen Schaustellerbetrieb im Landkreis Osnabrück führt, hatte vor wenigen Jahren einen hohen sechsstelligen Betrag in die Hand genommen, um eine Top-Attraktion für den Bremer Weihnachtsmarkt zu schaffen – so meinte er jedenfalls. Der mobile Ausschankbetrieb ist zumindest optisch tatsächlich ein ganz schöner Kracher: rund 40 Meter hoch und im unteren Bereich etwa 16 Meter breit, ausgestattet mit zwei Millionen Leuchtdioden, die den oberen Bereich illuminieren. Auf der ersten Ebene befindet sich der Ausschank- und Schwenkgrillbereich, auf der zweiten Ebene sind ein Gastraum für bis zu 60 Personen und eine Aussichtsplattform untergebracht. Das Gesamtgewicht der Konstruktion beträgt 80 Tonnen.

Nach einem Probelauf in der englischen Hafenstadt Bristol bewarb sich Wegener mit seinem unkonventionellen Schankbetrieb für 2017 in Bremen. „Zunächst erhielt ich auch positive Signale“, sagt der Schausteller. Mehrfach sei ihm von seinen Ansprechpartnern im damaligen Stadtamt versichert worden, dass man im „Bremer Weihnachtsbaum“ eine Bereicherung des Weihnachtsmarktes sehe. Doch kaum zwei Wochen vor der Markteröffnung Ende November 2017 sei dann die Absage gekommen. Ein herber wirtschaftlicher Rückschlag, denn zu diesem Zeitpunkt war es längst zu spät für eine Bewerbung andernorts.

Juristischer Vertreter hat Erfahrung mit Märkten

Wegener zog vor das Verwaltungsgericht. Sein juristischer Vertreter ist Hans-Jörg Wilkens, und der hat mit Märkten nun wahrlich Erfahrung. Bis 2010 leitete er das Stadtamt, zuletzt vertrat der Rechtsanwalt den Betreiber des „Bayernzeltes“ im Streit um dessen Platzierung auf dem Freimarkt. Vor einigen Wochen setzte es für Wegener und Wilkens vor dem Verwaltungsgericht jedoch eine Niederlage in erster Instanz. Die Richter stellten klar, dass die Bremer Wirtschaftsbehörde, die 2017 die Zuständigkeit für die Märkte vom Stadtamt übernahm, „bei der Entscheidung über die Zulassung bestimmter Geschäfte einen weiten Ermessenspielraum“ habe.

Der Ausschluss eines Bewerbers sei „auch dann sachlich gerechtfertigt in diesem Sinne, wenn ein Geschäft nicht in die von dem Veranstalter zu bestimmende Gesamt- oder Platzkonzeption des Festes passt“, wie es in dem Urteil heißt. Genau in dieser Richtung hatte die Wirtschaftsbehörde bei der Ablehnung des „Bremer Weihnachtsbaumes“ argumentiert. Sprecher Tim Cordßen: „Der Baum passt mit seinen 40 Metern Höhe ästhetisch-konzeptionell nicht auf den Weihnachtsmarkt.“ Er hätte die umgebende Bebauung auf dem Ansgarikirchhof, wo die Platzierung vorgesehen war, deutlich überragt. „Das wäre ein Fremdkörper gewesen“, so Cordßen. Aus diesem Grunde habe man sich 2017 entschieden, stattdessen dem Betreiber einer Eislaufbahn den Zuschlag für den Ansgarikirchhof zu erteilen.

Eben dieser Umstand bringt Harry Wegener noch mehr auf die Palme, denn die Stadt zahlte dem Betreiber einen Zuschuss von 83 000 Euro. Er selbst hätte eine Eislaufbahn kostenlos mitgebracht, sagt der Schausteller. In der Tat sah sein Konzept für das Umfeld des „Bremer Weihnachtsbaumes“ zusätzlich einige Hütten und die besagte Eislauffläche vor. „Das ist ein Fall für den Rechnungshof“, findet Anwalt Wilkens. Sein Mandant glaubt, dass der wahre Grund für den Ausschluss des „Bremer Weihnachtsbaumes“ nicht auf ästhetischem Gebiet zu suchen ist.

Schausteller machen ihren Einfluss geltend

Einige Platzhirsche aus dem örtlichen Schaustellerverband hätten ihren Einfluss geltend gemacht. „Die bieten Glühwein an – wir auch“, sagt Harry Wegener. Dagegen war nach seiner Darstellung der Geschäftsführer der City-Initiative Bremen, die die Interessen des Einzelhandels vertritt, ein Fürsprecher des „Bremer Weihnachtsbaumes“. Doch Jan-Peter Halves dementiert. Er sei damals für eine attraktive Gestaltung des Ansgarikirchhofs eingetreten. „Ob das durch die Tanne geschah oder durch die Eislaufbahn, die letztlich zum Zuge kam, war uns egal.“

Nun soll also das Oberverwaltungsgericht endgültig entscheiden, ob die Absage an den „Bremer Weihnachtsbaum“ 2017 rechtens war. Parallel will sich Wegener 2019 erneut für den Markt bewerben. Dieses Jahr hat er seine mobile Gastro-Tanne in Herne (Ruhrgebiet) aufgebaut. Filmteams von WDR, RTL und Sat.1 hätten bereits über den Aufbau der Konstruktion berichtet. „Wenn wir kein attraktives Angebot machen würden, wären die wohl kaum gekommen“, meint Wegener.