Beliebt als Airbnb-Unterkünfte in Bremen sind auch Wohnungen und Zimmer in Altbremer Häusern. (Frank Thomas Koch)

Die Plattform Airbnb hat Bremen das Angebot gemacht, die Bettensteuer, auch City-Tax genannt, einzuziehen. Auf das Angebot des US-Zimmervermittlers will Finanzsenatorin Karoline Linnert aber nicht eingehen und erteilt der Plattform eine klare Absage. Das Finanzressort lehne das Angebot ab, weil es rechtsstaatlichen Prinzipien widerspreche. "Das Unternehmen will nur eine pauschale Summe überweisen, die wir nicht kontrollieren können", sagt Dagmar Bleiker, Sprecherin der Finanzbehörde. Airbnb-Sprecherin Isabelle von Klot sagt hingegen: "Wir haben dem Land Bremen Gespräche über eine solche Vereinbarung angeboten. Leider hat das Land unser Gesprächsangebot abgelehnt, was wir sehr bedauerlich finden. Die konkreten Gründe wurden uns nicht mitgeteilt."

Reisende können über die Plattform Airbnb weltweit Privatwohnungen zum Übernachten buchen. In Bremen und in zahlreichen anderen Städten müssen die Besucher dafür genau wie Hotelgäste eine Tourismusabgabe oder auch Bettensteuer zahlen. In Bremen war das in den Jahren 2016 und 2017 ein Betrag von einem bis drei Euro pro Übernachtung, je nach Qualität der Unterkunft. Seit dem 1. Juli 2018 gilt allerdings, dass es fünf Prozent des Nettoübernachtungspreises sind.

Bislang ist es so geregelt, dass jeder Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten die City-Tax selbst ans Finanzamt entrichten muss. Das Angebot des US-Unternehmens sah nun vor, dass das Geld von den Kunden automatisiert bei der Abrechnung eingezogen und an die Finanzbehörde überwiesen wird. Mit Dortmund und Frankfurt hat Airbnb solche Verträge bereits geschlossen.

"Die Erfahrung aus zahlreichen anderen Städten zeigt, dass eine automatisierte, digitale Lösung sehr gut funktioniert. Viele weitere Städte sind an einem Gesprächsaustausch über eine solche Vereinbarung interessiert", sagt Unternehmenssprecherin Isabelle von Klot.

Die Finanzbehörde sieht in dem Angebot aber keine Grundlage für eine Zusammenarbeit. "Wir können als Staat nicht das Recht abgeben, zu überprüfen und zu kontrollieren, wie die Steuern eingezogen werden", sagt Sprecherin Bleiker. So müsse beispielsweise auch geprüft werden, ob eine Wohnung privat oder dienstlich vermietet werde. Für dienstliche Übernachtungen werde nämlich keine City-Tax erhoben. Es stelle sich die Frage, wer das dann prüfe. Dies sei Aufgabe des Staates, so Dagmar Bleiker. Aus diesem Grund habe man dem Unternehmen eine Absage erteilt. In den Jahren 2016 und 2017 nahm die Hansestadt jeweils 2,3 Millionen Euro an City-Tax ein.

Airbnb wiederum verweist darauf, dass mit der automatisierten Erhebung der Tourismusabgabe über die Plattform der administrative Aufwand für Verwaltung und Gastgeber verringert werde. Im Rahmen einer solchen Vereinbarung würden den Städten aggregierte Daten zur Verfügung gestellt, die den Behörden eine Überprüfung der Richtigkeit ermöglichen. Die Plattform vermittelt millionenfach private und gewerbliche Unterkünfte, nach eigenen Angaben in rund 34 000 Städten weltweit.

Weitere Informationen

Die EU-Kommission hat Airbnb ins Visier genommen: Die Internetplattform verstoße mit teils unklaren Preisangaben und unzulässigen Geschäftsbedingungen gegen EU-Recht und habe bis Ende August Zeit für Korrekturen, erklärte die Behörde am Montag gemeinsam mit europäischen Verbraucherschutzbehörden. Reiche die Antwort nicht aus, könnte die Kommission einschreiten, hieß es weiter.