Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt fordert das Frauen in einer Notlage Zugang zu neutralen und unabhängigen Informationen zum Schwangerschaftsabbruch erhalten. (Sebastian Kahnert /dpa)

Am Freitag befasst sich der Bundesrat in Berlin erneut mit dem Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. „Am besten ist es, diesen Paragrafen ganz abzuschaffen“, fordert Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) vor der Sitzung. „Aber auf jeden Fall muss gesichert werden, dass alle Frauen, die sich in einer Notlage befinden, Zugang zu neutralen und unabhängigen Informationen zum Schwangerschaftsabbruch erhalten.“

Bremen hat gemeinsam mit Berlin, Brandenburg, Hamburg und Thüringen eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung des Paragrafen 219a auf den Weg gebracht. Derzeit führe das Werbeverbot auch in der medizinischen Praxis zu großer Unsicherheit. Der Paragraf werde sogar immer wieder dazu genutzt, Ärzte, die diese medizinische Leistung anbieten, unter Druck zu setzen, so Quante-Brandt.

Informationen für Frauen, wo in Bremen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden, sind auf der Internetseite der Gesundheitsbehörde veröffentlicht. Vollständig ist die Liste nicht, sie beschränkt sich auf die Kliniken und die Beratungsstelle Pro Familia. Die Praxen seien erst zur Veröffentlichung bereit, wenn sie keiner Strafverfolgung mehr ausgesetzt seien – das sei aufgrund der derzeitigen Rechtsprechung verständlich.