Der junge Mann aus Afghanistan wird nicht in seine Heimat abgeschoben. Das bestätigte das Innenressort dem WESER-KURIER. Der Mann wird am Dienstag, 2. Oktober, aus der Haft, in der er seit vergangener Woche saß, entlassen, weil in Bremen inzwischen eine Anordnung des für ihn zuständigen Amtsgerichts Deggendorf vorliegt.

Weil der Mann keine Kontakte in Bremen hat, bringt ihn die Polizei zunächst in die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge in Bremen-Nord. Dort helfen ihm die Mitarbeiter bei der Vorbereitung seiner Rückreise nach Bayern vorbereitet.

In Bremen hatten am Montag rund 200 Menschen gegen die Abschiebung des Mannes aus Passau demonstriert.