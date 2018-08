So soll die neue Moschee im Ortsteil Hemelingen einmal aussehen. (Foto: Quba-Gemeinde)

Burhan Ermis steigt als Erster die Stufen hinab in den Keller. Sofort öffnet er ein Fenster, es riecht leicht modrig. Hier unten beten jeden Freitag bis zu 300 Muslime. „Viel zu eng und schlechte Luft“, sagt Ermis. Er ist Vorsitzender der Hemelinger Quba-Gemeinde, die die Kellerräume vor vielen Jahren zur Moschee umbaute. Nun soll endlich eine neue Gebetsstätte her. 2017 hat der Moscheeverein das Grundstück nebenan gekauft. Dort, an der Hemelinger Bahnhofstraße, im Zentrum des Ortsteils, plant die Gemeinde ihre Moschee – mit einer Kuppel, zwei Minaretten und einem Arkadengang. Sie will in Kürze einen Bauantrag stellen.

Bislang beten die Gläubigen der Quba-Moschee in einem Kellerraum. (Foto: Christina Kuhaupt)

Schön soll sie werden, die neue Moschee auf rund 370 Quadratmetern, und Muslimen aus allen Nationen und religiösen Richtungen offen stehen, sagt Nurtekin Tepe von der Quba-Gemeinde. Im Erdgeschoss sind Sitzungsräume geplant, der Hauptgebetsraum liegt im ersten Stock, darüber entstehen ein Innenbalkon und Räume für Frauen. Die Arkaden vorm Haus sollen nicht nur attraktiv aussehen und Hemelingens Mitte verschönern, so Tepe. Sie sollen auch verhindern, dass sich Moscheegänger und Passanten an der Bushaltestelle vor dem Gebäude in die Quere kommen.

Im alten Gemeindehaus liegen Plakate auf dem Tisch, sie zeigen ein Modell der Moschee und rufen zu Spenden auf. Nurtekin Tepe bietet Kaffee an, 25 Jahre war er Sprecher der muslimischen Gemeinde, nun soll er die Bauphase begleiten. Viele in Hemelingen hätten positiv auf die Pläne reagiert. Auch die Nachbarn. Sie fänden es gut, dass auf der jahrelang brach liegenden Fläche etwas Neues entstehe.

Aufgeschlossen zeigen sich ebenfalls Beirat und Ortsamtsleiter Jörn Hermening. Bis auf einen Anwohner, der sich Sorgen gemacht habe wegen eventuell mehr Besucher und Parkplatzprobleme, so Hermening, wurde noch nirgends Kritik oder Ablehnung laut. Darüber staunte schon ein Bremer "taz"-Reporter. „Stell dir vor", schrieb er, "es wird eine Moschee gebaut und keiner regt sich auf."

Hermening erklärt es so: Seit Langem schon sei Hemelingen ein „Integrationsort“. Die Arbeitsplätze in der Industrie hätten einst Menschen aus vielen Ländern Europas angezogen, „hier wurde Integrationskultur entwickelt“. Heute liege der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im Ortsteil Hemelingen bei mehr als 40 Prozent. Neben katholischen und evangelischen Kirchen gebe es auch ein russisch-orthodoxes Gotteshaus. Da passt dann auch eine Moschee.

„Ein so schönes Gebäude wäre eine echte Bereicherung in der Hemelinger Bahnhofstraße“, findet er. Seit dem Aus von Könecke und Coca Cola fehle Leben in der Straße. Hermening glaubt aber nicht, dass der Neubau mehr Verkehr bedeuten würde. "Die Quba-Gemeinde betreibt ja keine überregionale Moschee."

"Kritik wird nicht ausbleiben"

Nurtekin Tepe freut sich über die positive Resonanz. Dennoch ist er sicher: "Kritik wird nicht ausbleiben." Die Minarette der neuen Moschee sollen auf keinen Fall die Kirchtürme in Hemelingen überragen, betont er und lächelt dabei. Und einen Muezzin, der Muslime zum Gebet aufruft, wird es nicht geben.

Eine bis anderthalb Millionen Euro könnte die Moschee kosten, schätzt Tepe. Sie soll ausschließlich aus privaten Spenden finanziert werden. Weder fließe Geld vom Dachverband der Quba-Gemeinde – sie gehört zur Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) mit acht Moscheen in Bremen – noch von sonstigen Organisationen, versichert er. "Wir müssen auf eigenen Füßen stehen." Deshalb hat die Gemeinde die Aktion "1000 für 1000" für den Neubau gestartet: 1000 Menschen sollen jeweils 1000 Euro spenden.

Bislang hätten sich 87 Personen auf einer Spendenliste eingetragen. "Wir stehen erst am Anfang", sagt Tepe. Auch in einigen anderen Moscheegemeinden wolle man um Geld bitten. Er hofft zudem auf reichlich Arbeitszeit-Spenden, damit möglichst viel in Eigenarbeit erledigt werden kann.

„Die kriegen das hin“, ist Hermening überzeugt. Ihm gefällt die „witzige Spendenaktion“. Das Moschee-Projekt werde wohl noch detailliert in einer öffentlichen Beiratssitzung vorgestellt. Eigentlich wollte die Gemeinde diesen Winter mit ersten Arbeiten beginnen. Die Bauvoranfrage war positiv beschieden worden. Aber noch ist der Bauantrag nicht eingereicht, und Facharbeiter sind schwer zu bekommen. Nurtekin Tepe bleibt zuversichtlich. "Wir wissen zwar nicht, wie lange es dauern wird. Doch bislang ist noch nie eine Moschee im Bau stecken geblieben."