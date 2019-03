Die Aufklärungsquote liegt laut Kriminalstatistik bei 49,2 Prozent. Der Kriminologe Thomas Feltus hält von dieser Zahl nichts. (Björn Hake)

Fester Bestandteil der Kriminalitätsstatistik der Polizei ist die Aufklärungsquote. Was sagt diese Quote aus, was nicht?

Thomas Feltes: In der Kriminalstatistik werden Tatverdächtige erfasst, nicht Täter. Für die Polizei gilt eine Tat als aufgeklärt, wenn sie glaubt, dass sie einen Verdächtigen hat. Das sagt aber nichts darüber aus, ob die Staatsanwaltschaft das teilt, denn die muss den Verdacht erst überprüfen. Und erst recht sagt es nichts darüber aus, ob der Verdächtige am Ende auch angeklagt und verurteilt wird. Etwa 70 Prozent der Verfahren stellt die Staatsanwaltschaft ein, meistens, weil die Beweislage nicht ausreicht.

Taugt die Aufklärungsquote als Qualitätsnachweis für die Arbeit der Polizei?

Nein. Dafür wird sie bundesweit zu unterschiedlich geführt. Es gibt zwar Richtlinien des Bundeskriminalamtes für die Erfassung der Daten, aber die können interpretiert werden. Negativ ausgedrückt, kann man von Beeinflussung oder sogar Manipulation der Quote sprechen. Neutraler ausgedrückt: Die Quote ist stark abhängig davon, wie sich die Anteile der einzelnen Delikte verändern. Und natürlich von den polizeilichen Strafverfolgungsstrategien.

Können Sie dafür Beispiele geben?

Es gibt Bereiche, in denen ist die Aufklärung von Straftaten schwer bis unmöglich. Bei Einbrüchen zum Beispiel oder beim Fahrraddiebstahl. Wenn ich es hier schaffe, Anzeigen zu unterdrücken – „bringt doch ohnehin nichts“ –, manipuliere ich die Quote. In anderen Bereichen dagegen, wie bei Drogendelikten oder beim Schwarzfahren, liegt die Aufklärungsquote sehr hoch. Wenn ich also viel kontrolliere, verbessere ich automatisch die Quote. Wichtig ist auch, wie ich die Taten registriere.

Rechne ich eine Einbruchsserie in einer Straße als eine Tat oder rechne ich mit vier, fünf Einzeltaten? Und sobald die Polizei einem gefassten Einbrecher auch gleich noch ein paar weitere ungeklärte Fälle zuordnet, erscheinen die ebenfalls als aufgeklärt in der Statistik. Auch wenn die Staatsanwaltschaft das später dann anders sieht.

Hat diese Quote dann überhaupt einen Wert?

Vielleicht für die mediale und politische Aufarbeitung, aber kriminologisch sagt sie inhaltlich nichts aus. Und für die Erstellung einer Rangliste ist sie absolut irreführend. Dazu wird sie wie gesagt zu unterschiedlich gehandhabt. Allenfalls da, wo sie sehr kleinräumig und -deliktisch geführt wird, kann sie vielleicht bei der Beurteilung helfen, ob sich etwas geändert hat. Aber auf keinen Fall auf Stadt- und Landesebene oder gar im Bundesvergleich.

Mehr zum Thema Bürgerschaft fordert Konzept des Senats Breite Front gegen Clan-Kriminalität in Bremen Bremen gilt bundesweit als eine der Hochburgen krimineller Clans mit ausländischen Wurzeln. Die ... mehr »

Gibt es eine bessere Alternative?

Wir kämpfen seit Langem für eine Verlaufsstatistik im Bereich der Kriminalität. Also eine Statistik, in der von der Festnahme bis zur Verurteilung alles erfasst wird. Das könnte tatsächlich weiterhelfen. Damit wäre es dann eventuell auch möglich, etwas zum Erfolg der polizeilichen Tätigkeit zu sagen.

Die Fragen stellte Ralf Michel.

Zur Person

Thomas Feltes (68) ist Kriminologe, Polizeiwissenschaftler, Jurist und Autor. Feltes ist seit 2002 Professor an der Ruhr-Universität Bochum und Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft.