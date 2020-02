In Bremen sind Jugendliche mit Handschellen abgeführt worden. (dpa/Sven Hoppe)

Handschellen zu benutzen, wenn jugendliche Geflüchtete sich weigern, in andere Bundesländer gebracht zu werden, hält die Sozialbehörde „in Ausnahmefällen als Ultima Ratio“ für vertretbar. Das geht aus einem Bericht hervor, der am Donnerstag in der Sozialdeputation diskutiert wurde. Hintergrund des siebenseitigen Papiers waren zwei Fälle aus dem vergangenen Jahr, in denen minderjährige Geflüchtete in Handschellen von der Bremer Polizei abgeführt worden waren.

Sie hatten sich geweigert, Bremen im Laufe eines sogenannten Verteilverfahrens zu verlassen. Der Bremer Flüchtlingsrat hatte das Vorgehen scharf kritisiert. Auch in der Innendeputation standen die Vorfälle bereits im Januar auf der Tagesordnung. „Wir agieren auf Basis der geltenden Gesetze“, betonte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) in der Deputationssitzung. Seit 2015 gilt eine rechtliche Vorschrift, laut der auch Minderjährige vom gängigen Verteilverfahren von Geflüchteten nicht ausgeschlossen werden.

Nach Auffassung des Sozialressorts muss es zur Durchsetzung dieser Rechtsnorm möglich sein, Jugendliche unter Zwang in andere Bundesländer zu bringen. Das soll nur geschehen, wenn der Betroffene nicht freiwillig mitwirkt. Von Januar 2019 bis Mitte Januar 2020 haben sich demnach 33 Jugendliche geweigert, Bremen zu verlassen. Bei 23 von ihnen, also bei zwei Drittel der Betroffenen, sah das Jugendamt mit Rücksicht auf das Kindeswohl davon ab, die Umverteilung abzuschließen.

Zu den übrigen zehn Personen, die sich verweigert hatten, gehören auch die zwei Jugendlichen, die schließlich in Handschellen abgeführt wurden. Grundsätzlich, erklärte Stahmann, folge Bremen der Rechtsauffassung des Bundes. Die sieht vor, dass die Jugendämter zunächst das Gespräch mit den Jugendlichen suchen. Dabei soll vor allem überprüft werden, ob es Gründe gibt, wegen derer eine Umverteilung den Minderjährigen schaden könnte.

Das sei auch in dem Fall der beiden Geflüchteten geschehen, die in Handschellen abgeführt wurden. „Die betreffenden Jugendlichen waren sich ihrer Mitwirkungspflichten bewusst und verweigerten ihre Mitwirkung sachgrundlos“, erklärte das Sozialressort. Da beide nicht jünger als 16 Jahre alt waren und psychisch dazu in der Verfassung gewesen seien, sei eine Androhung und schließlich Anwendung von Gewalt zumutbar gewesen. „Mildere Mittel zur Umsetzung des Zuweisungsbescheids standen dem Jugendamt nicht zu Gebote.“

Kindeswohl an erster Stelle

Der Flüchtlingsrat, der dieses Vorgehen scharf kritisierte, folgt einer anderen Rechtsauffassung. Das machte dessen Vertreterin Gundula Oerter erneut in der Sitzung der Sozialdeputation klar. Denn in ihrem Bericht hatte die Sozialbehörde sich intensiv mit den Vorwürfen des Flüchtlingsrates auseinandergesetzt. „Die Antwort der Behörde führt an einigen Stellen in die Irre“, betonte Oerter. Die Verteilung eines Jugendlichen sei demnach nicht über das Kindeswohl zu stellen. Die Anwendung von Gewalt müsse deshalb im Umgang mit Minderjährigen durchgehend ausgeschlossen werden, weil sonst die Prinzipien der Jugendhilfe untergraben würden. Der Flüchtlingsrat fordert deshalb, dass die entsprechenden Verwaltungsanweisungen geändert werden.

Senatorin Stahmann kam der Rat insofern entgegen, als dass sie in Aussicht stellte, dass die aktuelle Vorgehensweise noch einmal hinterfragt und mit der anderer Bundesländer abgeglichen werden solle. Auch wenn die Deputierten den Bericht weitestgehend positiv aufnahmen, erklärte der Grünen-Abgeordnete Thomas Pörschke: „Es bleibt einiges Unbehagen. Denn nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist pädagogisch sinnvoll.“ Das Thema ist für die Sozialdeputation ohnehin noch nicht erledigt: Weil der Bericht erst kurzfristig von der Behörde vorgelegt worden war, steht er in der kommenden Sitzung erneut zur Diskussion auf der Tagesordnung.