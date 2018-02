Professor Ernst Mönnich ist zuversichtlich, vor Gericht erfolgreich zu sein. (Frank Thomas Koch)

Muss die Stadtgemeinde Bremen die Gebühren für die Entsorgung von Abwasser senken? Dieses Ziel verfolgt der frühere Volkswirtschaftsprofessor Ernst Mönnich mit einem sogenannten Normenkontrollantrag, den er jetzt beim Oberverwaltungsgericht eingereicht hat. Mönnich bestreitet, dass es für das aktuelle Niveau der Abwassergebühr für Privathaushalte (2,82 Euro pro Kubikmeter) eine ausreichende, nachvollziehbare Kalkulation gibt. Eigene Berechnungen legten nahe, dass die Abgabe deutlich überhöht sei. Sie verschaffe dem Dienstleister Hansewasser, der für die Stadt das Kanalnetz und die Kläranlagen betreibt, eine „sittenwidrige“ Rendite.

Mönnich hat seine These durch ein Gutachten des emeritierten Betriebswirtschaftsprofessors Arno Gahrmann wissenschaftlich untermauern lassen. In seiner Expertise beziffert der frühere Bremer Hochschullehrer das Absenkungspotenzial der Gebühr auf rund 20 Prozent, was für die Gesamtheit der Anschlussnehmer einem Betrag von rund 16 Millionen Euro entspräche. Darben müsste Hansewasser dann immer noch nicht. Gahrmann billigt dem Entsorger in seinem Gutachten eine Eigenkapitalrendite von 7,1 Prozent zu. Diese Höhe hält die Bundesnetzagentur bei Gasversorgern für angemessen. Analog könne das auch für kommunale Abwassernetze gelten, argumentiert Gahrmann.

Ein Vier-Personen-Haushalt könnte laut Mönnich pro Jahr etwa 100 Euro einsparen, sollte das Oberverwaltungsgericht das Ortsgesetz über die Abwassergebühren für unwirksam erklären und von der Stadtbürgerschaft eine Neufestsetzung fordern. Der Kläger hofft nach eigenen Worten auf ein Einlenken der Stadt, das die Durchsetzung des Normenkontrollantrags überflüssig macht. Mönnich: „Wir sind vergleichsbereit.“