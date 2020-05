Schulen und Kitas in Bremen melden Corona-Fälle. Alle betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne. (Christian Charisius / dpa)

Für immer mehr Schüler beginnt wieder der Unterricht an der Schule. Am Montag hatten etwa die Viertklässler wieder ihre ersten Stunden. Gleichzeitig gibt es aber auch die ersten Fälle von Corona-Infektionen an Bremer Schulen sowie auch in Kindertagesstätten.

Vier Schüler sind von einer Infektion mit SARS-CoV-2 betroffen. Weitere 33 Schüler und zehn anderweitig an Schulen beschäftigte Menschen werden als Kontaktpersonen der Kategorie I gezählt. Das bedeutet, dass diese Menschen mindestens 15 Minuten Kontakt mit einem Infizierten hatten, diesen geküsst haben oder von ihm angehustet wurden. Die Betroffenen verteilen sich auf fünf Schulen auf Bremer Gebiet und befinden sich allesamt in Quarantäne.

Auch drei Kitas haben Quarantäne-Fälle gemeldet. Insgesamt sind ein Kind und drei Beschäftigte infiziert. 37 Kinder sind Kontaktpersonen der Kategorie I, ebenso wie 24 Beschäftigte.