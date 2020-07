Das Land Bremen gab am Samstag acht neue Corona-Fälle in Bremen bekannt, darunter weitere im Roten Kreuz Krankenhaus. (Peter Steffen)

Acht neue Corona-Fälle hat das Bremer Gesundheitsressort am Samstagnachmittag bestätigt, damit stieg die Zahl der Fälle im Land Bremen auf 1718. Nach Angaben des Ressorts sind unter den neuen Infektionen drei Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten. Zudem gibt es zwei weitere positive Tests im Roten Kreuz Krankenhaus in der Neustadt. Dort war am Freitagabend ein Corona-Ausbruch auf zwei Stationen bekannt geworden. Die Zahl der positiven Tests im Krankenhaus stieg damit auf sieben. Am Wochenende sollten zudem noch alle Mitarbeiter, die im Kontakt mit den Patienten stehen auf eine Erkrankung getestet werden.

Keine Veränderungen gibt es bei der Zahl der genesenen Personen (1623) sowie den Menschen, die an den Folgen einer Erkrankung verstorben sind (55). Somit verzeichnet das Land Bremen noch 40 aktive Infektionen, davon 29 im Bremer Stadtgebiet.