Schilderwald in der Hastedter Inselstraße. Nun soll er gelichtet werden. (Frank Koch)

Das Parken mit zwei Reifen auf dem Gehweg und zwei auf der Fahrbahn bleibt in der Inselstraße in Hastedt erlaubt. Jedoch wird die Zahl der Schilder, die das ausdrücklich anordnen, auf ein Minimum reduziert, sagt Martin Stellmann, Sprecher des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV). Auf die Bitte mehrerer Anwohner hin habe sich die Behörde noch einmal mit der Situation vor Ort befasst und kurzfristig entschieden, acht der kürzlich erst aufgestellten Hinweistafeln wieder zu entfernen.

Wie berichtet, waren die Anwohner vor knapp zwei Wochen aus allen Wolken gefallen, als in der etwa hundert Meter langen Einbahnstraße 13 nagelneue Schilder gesetzt wurden, um das aufgesetzte Parken zu legalisieren. Dass nun kein Knöllchen mehr droht, wenn das Auto mit zwei Rädern auf dem Gehweg steht, war dabei nicht das Problem. Stattdessen kritisierten die Nachbarn die hohe Zahl der Hinweise und zum Teil deren Standort. Zumal in der schmalen Anliegerstraße wie überall in Bremen schon immer aufgesetzt geparkt wurde. Das ist laut Innenbehörde zwar verboten, wird aber so lange geduldet, wie Fußgänger auch mit Kinderwagen oder einem Rollator nicht behindert werden und außerdem die Müllabfuhr oder der Rettungsdienst freie Fahrt haben.

Daraufhin bestürmten mehrere Anlieger unter anderem das Ortsamt und das ASV mit der Bitte, den Schilderwald auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Eine erneute Prüfung habe ergeben, dass fünf Schilder bleiben müssten, sagt Stellmann. Die Behörde habe bereits angeordnet, dass die übrigen Hinweistafeln abgebaut werden. Gegenüber den beiden „Baumnasen“, die die Fahrbahn einengen, würden am Rande des Gehwegs jeweils vier Pfosten gesetzt. Denn an diesen beiden Stellen sei für aufgesetztes Parken kein Platz.

Wann die Schilder genau verschwinden, konnte Stellmann nicht sagen. Die Firma, die im Auftrag der Stadt arbeitet, müsse das mit ihren anderen Terminen koordinieren. Er gehe aber davon aus, dass die Anwohner nicht allzu lange warten müssen.