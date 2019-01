An verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen dürfen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen. (Gero Breloer/dpa)

An acht Sonn- und Feiertagen sollen Geschäfte in diesem Jahr öffnen dürfen: Über den Vorschlag des Handelsverbands Nordwest stimmt an diesem Mittwoch die Gesundheitsdeputation ab. Im vergangenen Jahr gab es neun verkaufsoffene Sonn- und Feiertage, an die insgesamt 15 Veranstaltungen geknüpft waren. Für die vorgeschlagenen acht Termine in diesem Jahr werden ebenfalls 15 Veranstaltungen als Anlässe für die Sonn- und Feiertagsöffnungen genannt.

Laut der Deputationsvorlage sollen an folgenden Daten Geschäfte von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen: 14. April (Altstadt, Bahnhofsvorstadt, Ostertor, Steintor, Fesenfeld, Findorff; Anlass: Osterwiese), 5. Mai (Vegesack, Straße Zum alten Speicher, Osterholz, Anlässe: Vegesacker Kindertag und Gewerbeschau Osterholz), 26. Mai (Kirchhuchting; Anlass: Huchtinger Familientage), 16. Juni (Altstadt, Bahnhofsvorstadt, Ostertor, Steintor, Fesenfeld, Borgfeld, Anlässe: La Strada, Borgfelder Sommerfest), 30. Juni (Gröpelingen, Industriehäfen, Überseestadt, Straße Auf den Delben, Borgwardstraße, Bergfeldstraße, Fritz-Thiele-Straße, Ernst-Buchholz-Straße, Steinsetzerstraße; Anlässe: Gröpelinger Sommer, Erdbeerfest Habenhausen), 29. September (Kirchhuchting, Berliner Freiheit; Anlässe: Huchtinger Messetage, Computerbörse), 6. Oktober (Vegesack, Straße Zum alten Speicher, Osterholz, Borgwardstraße, Bergfeldstraße, Fritz-Thiele-Straße, Ernst-Buchholz-Straße, Steinsetzerstraße; Anlässe: Vegefest, Wein- und Oktoberfest, Herbstmarkt Habenhausen), 4. November (Altstadt, Bahnhofsvorstadt, Ostertor, Steintor, Fesenfeld, Findorff, Gröpelingen, Industriehäfen; Anlässe: Freimarkt, Feuerspuren).

Bestimmte Kriterien

Die einzelnen Veranstaltungen müssen vier Kriterien erfüllen, damit ein verkaufsoffener Sonn- und Feiertag überhaupt genehmigt werden kann. Das ist im Bremischen Ladenschutzgesetz regelt. Danach muss die Veranstaltung von überregionaler Bedeutung sein, es muss mit einem „beträchtlichen Besucherstrom“ zu rechnen sein, dieser muss allein durch die Veranstaltung selbst ausgelöst werden, und es muss eine räumliche Abgrenzung unter Berücksichtigung des Besucherstroms geben.

Der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) kritisiert, dass lediglich vier Veranstaltungen diese Kriterien erfüllten: die Osterwiese, La Strada, das Vegefest und der Freimarkt. Bei den übrigen vorgeschlagenen Veranstaltungen sei keine besondere touristische und wirtschaftliche Bedeutung erkennbar, betont der Vorsitzende des CGB-Landesverbands, Peter Rudolph. „Dass der Senat weiterhin bereit ist, großzügig Ausnahmeregelungen vom Ladenschlussgesetz zu genehmigen, wird besonders am Beispiel der in Osterholz geplanten Weinmesse deutlich, deren Anziehungskraft und Bedeutung noch gar nicht beurteilt werden kann, da das Messekonzept bei Versand des Verordnungsentwurfs noch nicht vorlag und erst noch geprüft werden muss.“

Für die geplante Sonntagsöffnung zum Freimarkt könnte aus Sicht des Landesverbands angesichts der „Bedeutung dieses bundesweit bekannten Volksfestes“ dagegen auf eine räumliche Begrenzung verzichtet werden, so Rudolph.