Die Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. (Symbolbild) (Nicolas Armer/dpa)

Bei einem schweren Autounfall in der Hafenstraße in Bremerhaven sind acht Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kollidierten in der Nacht zum Samstag zwei Autos frontal. Dabei wurden die Insassen zum Teil schwer verletzt. Sie wurden von mehreren Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Einzelheiten zu dem Unfall waren noch nicht bekannt. (var)