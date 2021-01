Neue Tests haben in Bremen acht weitere Fälle einer Infektion mit dem mutierten Coronavirus hervorgebracht. (Robert Michael / dpa)

Insgesamt acht dieser neuen Coronfälle wiesen die Virusmutation B.1.1.7 auf, allesamt wurden sie in der Stadt Bremen festgestellt. In zwei Fällen handele es sich um direkte Kontaktpersonen zum ersten auftretenden Fall, wie das Gesundheitsressort mitteilte. Zwei weitere Personen sind Schüler einer weiterführenden Schule, die beiden Kinder waren während der Reihentestung an Schulen und Kitas bereits am 11. Januar positiv getestet worden. Nicht nur die Kinder, auch sämtliche relevanten Kontaktpersonen befinden sich seither in Quarantäne, teilte die Behörde mit. Nach dem neuerlichen positiven Test wurden bei der gesamten Familie erneut Abstriche durchgeführt.

Mehr zum Thema Pandemie-Bekämpfung in Bremen Gesundheitsamt hat die Kontaktverfolgung verbessert Das Bremer Gesundheitsamt kann derzeit alle positiv Getesteten erreichen – sofern ihre Daten vorliegen. Nicht immer haben die Scouts, die an der Kontaktverfolgung ... mehr »

Vier weitere Fälle entstammen allesamt einer Familie. Während der stationären Aufnahme zweier Personen in einer Bremer Klinik lagen bereits am 21. Januar zwei positive Ergebnisse vor. Nach der Entlassung begaben sich die beiden Familienmitglieder in häusliche Quarantäne, nun wurde die gesamte Familie durch das Gesundheitsamt getestet.