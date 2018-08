In Bremen kam es erneut zu einen Badeunfall. (dpa)

Die Polizei und die Rettungsdienste seien gegen 15 Uhr alarmiert worden. „Zum Glück konnte das Mädchen reanimiert werden, danach wurde sie in eine Kinderklinik gebracht“, sagte eine Polizeisprecherin. In den vergangenen Wochen hatten sich mehrere auch tödliche Badunfälle in Bremen ereignet:

Ein fünfjähriger Junge starb im Freibad Blumenthal, zwei 15- und 16-jährige Mädchen gingen im Huchtinger Sodenmattsee unter, eine von ihnen starb. Am Donnerstag ertrank ein vierjähriger Junge beim Badestrand in der Weser am Café Sand. Der Junge wurde von Tauchern aus dem Wasser geborgen, er konnte aber nicht mehr von den Rettern wiederbelebt werden.

Mehr zum Thema Sicher schwimmen Tipps, um Badeunfälle von Kindern zu vermeiden Kinder im Wasser nicht aus den Augen lassen, im Ernstfall sofort den Notruf wählen: Was Eltern und ... mehr »

Anmerkung: Zunächst hatte es geheißen, das Mädchen sei zwölf Jahre alt. Das wurde inzwischen korrigiert - sie ist acht Jahre alt.