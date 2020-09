Die Ackerhummel ist Spitzenreiter der bundesweiten Nabu-Aktion Insektensommer. Auch in Bremen und Niedersachsen wurde sie häufiger gezählt als andere Insekten. (Patrick Pleul)

Zum dritten Mal hat es die Ackerhummel geschafft: Bundesweit und in Bremen war sie das am häufigsten gesichtete Insekt bei der jährlichen Zählaktion des Naturschutzbundes Nabu. Freiwillige hatten von Ende Juli bis zum 9. August gezählt, was ihnen im Freien vorschwebte, entgegensummte – oder auch davonbrummte. Die Ackerhummel (Bombus pascuorum) wurde mehr als 2500 Mal gezählt, im Vorjahr noch waren es nur 1600 Exemplare. Insgesamt erreichten den Nabu 4918 Meldungen mit 47.558 Beobachtungen.

Bremen wird in der Auswertung mit Niedersachsen gemeinsam betrachtet. 611 Meldungen kamen von dort und bilden den Trend ab. Diese Meldungen zählten die 1100 Beobachtungen auf: 313 Ackerhummeln, 220 Siebenpunkt-Marienkäfer, 218 Westliche Honigbienen, 182 Kleine Kohlweißlinge und 167 Admirale. Auf Bremer Stadtgebiet markiert die Onlinekarte des Nabu, dass auf weniger als 20 Standpunkten gezählt wurde, 232 Beobachtungen lassen sich errechnen. Die Karte gibt Aufschluss darüber, dass offenbar überwiegend Gärten die beobachteten Insektenlebensräume waren.

Zwei Insektenbeobachter oder -beobachterinnen haben auf ihren Balkonen die Augen offen gehalten. Hauptausbeute an diesen Standorten: Zitronenfalter und Siebenpunkt-Marienkäfer. Auch eine als Park angegebene Fläche im Bereich des westlichen Hollerlandes bildete die Basis der Brummerforschung. Dort wurden fünf Arten beobachtet: neun Fliegen, zwei Ameisen und sieben Käfer jeweils unbestimmter Art sowie drei Zitronenfalter. Die Ackerhummel, die am ganzen Körper einen gelblichen bis rotbraunen Pelz trägt, kam zwei Mal vor. Sie gehört laut Nabu zu den Nestbauern und Nestbeziehern unter den Hummeln, da sie ein eigenes Hummelvolk mit bis zu 150 Tieren bildet.

Unglaubliche Vielfalt der Insekten überschaubar machen

„Egal ob Blattlaus, Fliege oder Schmetterling ­– jeder Sechsbeiner kann gemeldet werden“, das war dem Nabu natürlich klar. „Wir wollen die unglaubliche Vielfalt der Insekten für die Aktion aber überschaubar machen. Deshalb wurden acht Kernarten ausgewählt, nach denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf jeden Fall suchen sollten. So kann am Ende erkannt werden, wo die eigentlich weit verbreiteten Arten möglicherweise gänzlich fehlen.“

Bundesweit sollte das Augenmerk diesen acht Arten gelten: Ackerhummel, Blaue Holzbiene, Blaugrüne Mosaikjungfer, Grünes Heupferd, Kleiner Fuchs, Schwalbenschwanz, Siebenpunkt-Marienkäfer und Streifenwanze. Mit den gesichteten Insekten bilden die bremisch-niedersächsischen Beobachtungen nur ungefähr die Bundes-Brummerreihenfolge ab. Mit einem nicht besonders überraschenden Unterschied: In der Hansestadt und im Küstenland leben überdurchschnittlich viele Admirale.