Der ADAC erwartet insbesondere in Richtung Nord- und Ostsee sowie auf den Fernstraßen in den Süden viel Verkehr. (Sina Schuldt/dpa)

Für das Wochenende rechnet der Verkehrsclub ADAC mit „einem der schlimmsten Reisewochenenden“ des Jahres. Der Grund: Mit Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland am Freitag in die Sommerferien gestartet. Mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg haben damit alle Bundesländer Ferien. Das wird auch auf den Autobahnen am Wochenende deutlich zu spüren sein.

Der ADAC erwartet insbesondere in Richtung Nord- und Ostsee sowie auf den Fernstraßen in den Süden viel Verkehr. Auch im Umkreis von Bremen wird mit zahlreichen Engpässen auf den Autobahnen gerechnet. „Der Großraum Bremen wird sehr stark belastet sein“, sagt Nils Linge, Sprecher vom ADAC Bremen. Stadtbremer sollten an diesem Wochenende die Autobahnen daher am besten komplett vermeiden. „Hier kommen zwei Ursachen zusammen: Ferienzeit und zahlreiche Baustellen“, sagt Linge. Die A1 zwischen Stuhr und Bremer Kreuz sowie die A27 zwischen Verden und Bremer Kreuz seien zwei besonders belastete Strecken. „Die Fahrbahnen sind dort nur einspurig befahrbar. Stillstand ist vorprogrammiert“, sagt Linge.

Auch andere Baustellen auf den Hauptverkehrsadern würden zu Engpässen im Großraum Bremen führen, aber auch in der Innenstadt, so etwa auf der Waller Heerstraße oder der Kirchhuchtinger Straße.

Wer am Wochenende an die Nordseeküste fährt, muss laut Linge ebenfalls mit Verkehrproblemen rechnen. Auf den kleineren Autobahnen Richtung Norden gibt es derzeit zahlreiche Baustellen: auf der A 27 nach Bremerhaven, auf der A 28 nach Oldenburg, die weiter nach Leer führt, und auf der A 29 Richtung Wilhelmshaven.

Für Autofahrer, die es in den Süden zieht, sieht es auch nicht besser aus. Sowohl die A1 von Bremen nach Osnabrück, als auch die A 27 zwischen Bremen und Hannover sind laut Linge „zwei echte Sorgenkinder“. Zahlreiche Baustellen durchziehen die Strecken. Wer dennoch mit dem Auto am Wochenende in den Süden fährt, sollte laut Linge lieber auf die B6 über Nienburg ausweichen. „Urlauber, Wochenendfahrer, der typische Einkaufsverkehr und dann noch die Menschen, die arbeiten und Fernstraßen nutzen“, sagt Linge. „Alle sind unterwegs. Das ist einfach zu viel Verkehr für die Straßen.“

Problemstrecken weiträumig umfahren

Der ADAC-Sprecher rät Autofahrern, sich rechtzeitig zu informieren und die Problemstrecken zu umfahren. „Es gibt gute Alternativen auf Bundes- und Landesstraßen.“ Auch an den kommenden Wochenenden werde sich die Situation auf den Autobahnen nicht wesentlich bessern. „Solange die Ferien anhalten und die vielen Baustellen existieren, wird es auch eine große Staugefahr geben“, sagt Linge. Sein Tipp: Die Autobahn nur von Montag bis Donnerstag nutzen.

Falls Autofahrer doch in den Stau geraten sollten, gibt es auf einigen Autobahnen die Motorrad-Stauhilfe – ein Projekt, das von der Johanniter-Unfall-Hilfe in Hannover vor mehreren Jahren ins Leben gerufen wurde. Die ehrenamtlichen Helfer sind immer dann auf der A 1, A 2 und der A 7 unterwegs, wenn es besonders eng wird, so auch an diesem Wochenende. Die Helfer kooperieren eng mit der Autobahnpolizei. Sie informieren sich gegenseitig und bringen sich auf den neuesten Stand, wenn es zu heiklen Situationen kommt. „Die Aufgaben der Stauhelfer reichen von Streicheleinheiten für besonders erhitzte Gemüter, bis hin zu Erste-Hilfe-Leistungen an einer Unfallstelle“, sagt Frauke Engel, Pressesprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe. Dabei seien die Helfer auf ihren Motorrädern auch stets im engen Kontakt zu den Rettungsleitstellen.

Insbesondere in der Ferienzeit seien die Ehrenamtlichen extrem gefordert. „Es fallen lauter Aufgaben an. Bei Hitze verteilen die Helfer Wasser, sie müssen beruhigen, verarzten, aufmuntern. Sogar Spielzeug wird verteilt“, sagt Engel. „Sie helfen auch dann, wenn ein Auto auf der Straße liegen geblieben ist oder es darum geht, eine Rettungsgasse zu bilden.“

Die Polizei Bremen blickt entspannt auf das Wochenende. „Wir gehen an die bevorstehende Stau-Situation gelassen heran“, sagt eine Pressesprecherin der Polizei Bremen. „Unser Rat: In einem Stau sollten Autofahrer stets umsichtig fahren, aufmerksam sein, auf die anderen Verkehrsteilnehmer Acht geben und frühzeitig Rettungsgassen bilden.“